Росія планує відпустити з ув'язнення американського журналіста Гершковича, - Fox News
Російська Федерація планує відпустити з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Він повернеться до Сполучених Штатів
Про це повідомляє Fox News.
Ведучий Fox News Трейс Галлахер оприлюднив інформацію про те, що Росія нібито планує відпустити журналіста Гершковича з ув'язнення.
За даними телеканалу, Гершкович має повернутися до Сполучених Штатів уже завтра.
- Деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускають можливий обмін із Заходом.
Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича
В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.
Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Згодом слідчі ФСБ Росії висунули йому офіційне обвинувачення в шпигунстві. Сам журналіст заперечив звинувачення.
У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.
26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Гершковича.
26 березня московський суд ухвалив рішення залишити Гершковича у в'язниці до 30 червня.
Суд у Єкатеринбурзі 19 липня оголосив Гершковичу у справі про шпигунство: його засудили до 16 років колонії суворого режиму.
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