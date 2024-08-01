Росія планує відпустити з ув'язнення американського журналіста Гершковича, - Fox News

Про це повідомляє Fox News.

Ведучий Fox News Трейс Галлахер оприлюднив інформацію про те, що Росія нібито планує відпустити журналіста Гершковича з ув'язнення.

За даними телеканалу, Гершкович має повернутися до Сполучених Штатів уже завтра.

Деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускають можливий обмін із Заходом.

Що відомо про затримання американського журналіста Гершковича

В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.

Наступного ж дня президент США Джо Байден прокоментував затримання Гершковича і звинувачення його у шпигунстві та закликав російську владу звільнити журналіста.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули йому офіційне обвинувачення в шпигунстві. Сам журналіст заперечив звинувачення.

У вересні Росія 2023 року запропонувала обміняти журналіста та ще одного американця на кілера ФСБ Красікова, ув'язненого за вбивство чеченського командира.

26 січня суд у Москві постановив продовжити на два місяці термін утримання під вартою репортера Гершковича.

26 березня московський суд ухвалив рішення залишити Гершковича у в'язниці до 30 червня.

Суд у Єкатеринбурзі 19 липня оголосив Гершковичу у справі про шпигунство: його засудили до 16 років колонії суворого режиму.