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"Динамо" та "Шахтар" вибули з Юнацької ліги УЄФА

Дмитро Марценишин
11 лютого, 2025 вiвторок
23:29
Футбол Роман Саленко (ліворуч), "Динамо" - "Гоффенгайм"

У 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА "Динамо" в серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті", а "Шахтар" у меншості програв німецькому "Гоффенгайму"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

"Динамо" в турецькій Анталії у серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті". Основний час завершився внічию 3:3, одинадцятиметрові краще пробили футболісти клубу з Бергамо - 7:6. 

 "Шахтар" у Німеччині зазнав розгрому від "Гоффенгайму" - 1:5. Українська команда догравала матч удев'ятьох. На 41-й хвилині було вилучено Ярослава Милокоста, а наприкінці зустрічі червону картку заробив Віктор Цуканов.  

Юнацька ліга УЄФА

1/16 фіналу 

11 лютого 

"Динамо" (Україна) - "Аталанта" (Італія) 3:3, 6:7 (по пенальті)

Голи: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 - Бонсіньорі, 12, Ведрані, 63, Фіогбе, 70

"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 5:1

Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44 (пен.), Міхелер, 55 (пен.), Валінг, 82, 90+4 (пен.) - Сметана, 74

Вилучення: Милокост, 41, Цуканов, 90+4 (обидва - "Шахтар")

Теги:
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Динамо Київ
Шахтар
Аталанта
Результати футбольних матчів
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