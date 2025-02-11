"Динамо" та "Шахтар" вибули з Юнацької ліги УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Динамо" в турецькій Анталії у серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті". Основний час завершився внічию 3:3, одинадцятиметрові краще пробили футболісти клубу з Бергамо - 7:6.

"Шахтар" у Німеччині зазнав розгрому від "Гоффенгайму" - 1:5. Українська команда догравала матч удев'ятьох. На 41-й хвилині було вилучено Ярослава Милокоста, а наприкінці зустрічі червону картку заробив Віктор Цуканов.

Юнацька ліга УЄФА

1/16 фіналу

11 лютого

"Динамо" (Україна) - "Аталанта" (Італія) 3:3, 6:7 (по пенальті)

Голи: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 - Бонсіньорі, 12, Ведрані, 63, Фіогбе, 70

"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 5:1

Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44 (пен.), Міхелер, 55 (пен.), Валінг, 82, 90+4 (пен.) - Сметана, 74

Вилучення: Милокост, 41, Цуканов, 90+4 (обидва - "Шахтар")