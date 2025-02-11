"Динамо" та "Шахтар" вибули з Юнацької ліги УЄФА
У 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА "Динамо" в серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті", а "Шахтар" у меншості програв німецькому "Гоффенгайму"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Динамо" в турецькій Анталії у серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті". Основний час завершився внічию 3:3, одинадцятиметрові краще пробили футболісти клубу з Бергамо - 7:6.
"Шахтар" у Німеччині зазнав розгрому від "Гоффенгайму" - 1:5. Українська команда догравала матч удев'ятьох. На 41-й хвилині було вилучено Ярослава Милокоста, а наприкінці зустрічі червону картку заробив Віктор Цуканов.
Юнацька ліга УЄФА
1/16 фіналу
11 лютого
"Динамо" (Україна) - "Аталанта" (Італія) 3:3, 6:7 (по пенальті)
Голи: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 - Бонсіньорі, 12, Ведрані, 63, Фіогбе, 70
"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна) 5:1
Голи: Дагдевірен, 5, Онос, 44 (пен.), Міхелер, 55 (пен.), Валінг, 82, 90+4 (пен.) - Сметана, 74
Вилучення: Милокост, 41, Цуканов, 90+4 (обидва - "Шахтар")
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