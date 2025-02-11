"У спілкуванні військових має переважати українська": Міноборони посилить співпрацю з мовним омбудсменом

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"В системі оборони на офіційному рівні українською мовою послуговуються на 100%. Проте в неформальному спілкуванні захисники іноді використовують російськомовні слова. Це, зокрема, є наслідком понад трьохсотрічної русифікації країни. Ми повністю усвідомлюємо важливість української мови не лише в частині дотримання мовного закону, а й у повсякденному спілкуванні. Українська мова в ЗСУ залишається одним з головних чинників єдності та ідентифікації", - заявив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Водночас Кремінь наголосив, що державна мова посилює єдність та є головною ознакою ідентичності нації.

"Маючи розгалужену мережу закладів освіти, мовні курси, державну та місцеві мовні програми, всі ми, долаючи наслідки асиміляційної політики колонізаторів, зміцнюємо силу українського слова, чим забезпечуємо повноцінне функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя та зміцнюємо єдність нашої України", – підкреслив уповноважений.