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Торік кількість військових на курсах іноземних мов у вишах зросла на 14%

Юлія Лаврук
28 січня, 2025 вiвторок
15:25
Суспільство ЗСУ

У 2024 році фіксували значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов у вищих військових навчальних закладах України

Зміст

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, за даними 2024 року, кількість військовослужбовців-слухачів на курсах іноземних мов зросла на 14% порівняно з попереднім періодом.

Переважну більшість учасників мовних програм складають чинні військовослужбовці ЗСУ – 86,5%. Також до курсів долучаються державні службовці, працівники ЗСУ та науково-педагогічні співробітники.

Фото: Міністерство оборони України

Успішно склали тест на знання іноземної мови 93% слухачів. У відомстві зазначили, що поодинокі випадки незавершення курсу пов'язані переважно зі службовою необхідністю.

Загалом торік половина учасників програми досягла рівня СМР 1 – базовий рівень "виживання" за стандартами НАТО STANAG 6001, також 19,3% слухачів опанували функціональний рівень СМР 2.

"Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками. Це також показує, що українське військо стає сильнішим та сучаснішим", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

  • У застосунку "Армія+" наприкінці грудня з'явився шостий навчальний курс на тему "Інформаційна стійкість: кібербезпека", який допоможе військовослужбовцям розпізнавати цифрові загрози.
Теги:
Новини
Україна
освіта
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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