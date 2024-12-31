В застосунку "Армія+" запустили навчальний курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Курс складається з двох модулів, кожен з яких містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями для налаштування заходів безпеки на персональних пристроях.

Загалом курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека" розкриває такі питання:

Як розпізнавати загрози з фішингу, вберегтися від шкідливого програмного забезпечення та атак з використанням персональних даних?

Як захистити від загроз власні пристрої та мережі?

Безпечне використання мобільних технологій.

Головні правила безпеки в інтернеті, особливості користування месенджерами та електронною поштою.

Як протидіяти соціальній інженерії?

Після закінчення навчання та складання фінального тесту військовослужбовці отримають сертифікат, який свідчить про успішне проходження курсу.

"Новий курс в Армія+ буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти їм. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому ІПСО", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко також повідомила, що наразі в Армія+ 25 тис. військових розпочали навчання, а 6 000 – встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження.