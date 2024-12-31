В застосунку "Армія+" запустили навчальний курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека"
У застосунку "Армія+" з'явився шостий навчальний курс на тему "Інформаційна стійкість: кібербезпека", який допоможе військовослужбовцям розпізнавати цифрові загрози
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Курс складається з двох модулів, кожен з яких містить серію відеоуроків, приклади, практичні поради для військових з інструкціями для налаштування заходів безпеки на персональних пристроях.
Загалом курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека" розкриває такі питання:
- Як розпізнавати загрози з фішингу, вберегтися від шкідливого програмного забезпечення та атак з використанням персональних даних?
- Як захистити від загроз власні пристрої та мережі?
- Безпечне використання мобільних технологій.
- Головні правила безпеки в інтернеті, особливості користування месенджерами та електронною поштою.
- Як протидіяти соціальній інженерії?
Після закінчення навчання та складання фінального тесту військовослужбовці отримають сертифікат, який свідчить про успішне проходження курсу.
"Новий курс в Армія+ буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти їм. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому ІПСО", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко також повідомила, що наразі в Армія+ 25 тис. військових розпочали навчання, а 6 000 – встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження.
- У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс "Основи зв'язку на полі бою", який читає командир взводу зв'язку 241 ОБрТрО Євген Воробей.
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