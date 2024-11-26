В Армія+ запустили навчальний курс "Основи зв'язку на полі бою"

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Основи зв'язку на полі бою" – це четвертий курс, який запустили за останні два місяці.

Зокрема, курс зі зв'язку навчить:

Що і як казати в рацію, щоб вас почули й зрозуміли?

Що робити, аби ворог не "засік" вашу радіостанцію і не визначив, де ви?

Як користуватися телефоном на фронті, щоби не наробити біди?

Де і як розміщувати роутери та термінали Starlink?

"Вже 12 000 військових почали навчання в Армії+, і вже видано 4 000 сертифікатів про завершення курсів. Це доводить, що воїни шукають додаткові джерела знань, щоб навчитися нового чи відточити вже надбані навички. Тому продовжуємо поповнювати нашу навчальну платформу актуальними матеріалами й плануємо робити це систематично", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.