В Армія+ запустили навчальний курс "Основи зв'язку на полі бою"
У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс "Основи зв'язку на полі бою", який читає командир взводу зв'язку 241 ОБрТрО Євген Воробей
Про це повідомляє Міністерство оборони.
"Основи зв'язку на полі бою" – це четвертий курс, який запустили за останні два місяці.
Зокрема, курс зі зв'язку навчить:
- Що і як казати в рацію, щоб вас почули й зрозуміли?
- Що робити, аби ворог не "засік" вашу радіостанцію і не визначив, де ви?
- Як користуватися телефоном на фронті, щоби не наробити біди?
- Де і як розміщувати роутери та термінали Starlink?
"Вже 12 000 військових почали навчання в Армії+, і вже видано 4 000 сертифікатів про завершення курсів. Це доводить, що воїни шукають додаткові джерела знань, щоб навчитися нового чи відточити вже надбані навички. Тому продовжуємо поповнювати нашу навчальну платформу актуальними матеріалами й плануємо робити це систематично", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- Міноборони 7 листопада повідомляло, що за два тижні військовослужбовці склали 2 тис. іспитів на онлайн-курсах застосунку "Армія+", з них 1,5 тис. – успішно.
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