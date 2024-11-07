У застосунку "Армія+" військовослужбовці успішно склали 1,5 тис. іспитів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Загалом сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку "Армія+" два тижні тому, скористалися понад 6 тис. військовослужбовців. Деякі з них обрали одразу два або три курси з доступних нині: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" і "Основи БПЛА".

Найпопулярнішим онлайн-курсом наразі є "Основи БПЛА" - його обирають на 60% частіше за інші. У Міністерстві зазначили, що найближчим часом додадуть ще дві теми: "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

"Військові можуть бути впевнені у матеріалах, які викладені у застосунку. Адже вони відповідають сучасним вимогам і дозволяють ефективніше опановувати й покращувати необхідні для служби знання", - сказав директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко.