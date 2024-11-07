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У застосунку "Армія+" військовослужбовці успішно склали 1,5 тис. іспитів

Юлія Лаврук
7 листопада, 2024 четвер
17:32
Технології Онлайн-навчання Армія+

За два тижні військовослужбовці склали 2 тис. іспитів на онлайн-курсах застосунку "Армія+", з них 1,5 тис. - успішно

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Загалом сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку "Армія+" два тижні тому, скористалися понад 6 тис. військовослужбовців. Деякі з них обрали одразу два або три курси з доступних нині: "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" і "Основи БПЛА".

Найпопулярнішим онлайн-курсом наразі є "Основи БПЛА" - його обирають на 60% частіше за інші. У Міністерстві зазначили, що найближчим часом додадуть ще дві теми: "Зв'язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

"Військові можуть бути впевнені у матеріалах, які викладені у застосунку. Адже вони відповідають сучасним вимогам і дозволяють ефективніше опановувати й покращувати необхідні для служби знання", - сказав директор Департаменту військової освіти і науки Володимир Мірненко.

  • 6 листопада у застосунку "Армія+" стартувало нове опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця їхньої служби.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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