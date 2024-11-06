У застосунку "Армія+" розробляють сервіс для зміни місця служби військових: уже створили опитування

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ наразі працюють над створенням цифрового сервісу, який спростить процес переведення між пріоритетними військовими частинами. Тож, як зазначають у відомстві, для цього важливо знати позицію самих військових.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, можливість змінити місце служби та підрозділ впливає на ефективність військових, адже Сили оборони України потребують вмотивованих бійців.

"Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії", - заявила Черногоренко.

Опитування триватиме до 10 листопада і включатиме 12 питань. Деперсоналізовані результати матимуть безпосередній вплив на алгоритм переведення військовослужбовців, вдосконалення якого очікує значна частина військових.

Зазначається, що функціонал опитувань був впроваджений в "Армія+" ще на початку серпня. За цей час понад 36 тисяч військових взяли участь у трьох ініційованих опитуваннях.