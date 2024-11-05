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У Міноборони назвали лідерів у використанні застосунку "Армія+"

Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
11:52
Суспільство військові

Лідерами у використанні застосунку "Армія+" та обробці електронних рапортів серед українських військових стали Десантно-штурмові війська, Військово-Морські сили та Командування Сил підтримки

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Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

"Як мінімум кожна друга їхня військова частина опрацьовує рапорти через "Армія+". Зокрема, у ДШВ частка таких частин становить 80%, ВМС — 70% і КСП — 50%", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що позначку в 500 опрацьованих рапортів через "Армія+" першою перетнула 148-а окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ. 

Військові почали з найпоширеніших рапортів, а саме на відпустку та матеріальну допомогу, і тепер починають опрацьовувати інші.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, такі результати доводять, що революція у депаперизації війська відбувається "прямо на наших очах". 

"Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами. Дякую командуванню бригади, зокрема, її командиру полковнику Максиму Лановому та начальнику штабу полковнику Олегу Змислому. А також Євгену Кірєєву, начальнику адміністративної групи — за організацію роботи з прийому та обробки рапортів через Армія+", - зазначила Черногоренко.

  • Від моменту запуску застосунку "Армія+" на початку серпня у ньому авторизувалося вже 360 тисяч військових, а кількість поданих рапортів перетнула позначку в 15 тисяч.
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Війна з Росією
ВМСУ
Військові новини
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