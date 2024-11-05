У Міноборони назвали лідерів у використанні застосунку "Армія+"

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

"Як мінімум кожна друга їхня військова частина опрацьовує рапорти через "Армія+". Зокрема, у ДШВ частка таких частин становить 80%, ВМС — 70% і КСП — 50%", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що позначку в 500 опрацьованих рапортів через "Армія+" першою перетнула 148-а окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ ЗСУ.

Військові почали з найпоширеніших рапортів, а саме на відпустку та матеріальну допомогу, і тепер починають опрацьовувати інші.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, такі результати доводять, що революція у депаперизації війська відбувається "прямо на наших очах".

"Крім 148 Житомирської бригади, скоро отримаємо наступний підрозділ із 500 повністю опрацьованими рапортами. Дякую командуванню бригади, зокрема, її командиру полковнику Максиму Лановому та начальнику штабу полковнику Олегу Змислому. А також Євгену Кірєєву, начальнику адміністративної групи — за організацію роботи з прийому та обробки рапортів через Армія+", - зазначила Черногоренко.