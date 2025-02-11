"День, коли ми обʼєднались": у Києві презентували документальну стрічку про перший день повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Соціальна військова драма "24.02.2022. День, коли ми об'єднались" - це документальна робота українських кінематографістів, створена українським Інститутом Національної пам'яті та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

Через призму виставки презентована історія початку повномасштабного російського вторгнення. Глядач може познайомитися з авторами та кураторами експозиції й почути з їхніх вуст ідею, задум та історію кожного експоната.

Фото: Тетяна Голунова

"Усі експонати й експозиції були розписані похвилинно - що відбувалося в перші дні. Тому він нас занурює в ті події, але трішки повертає, тому що документальне кіно з часом змінює свої сенси, і ми зараз вже можемо переосмислити зовсім по-іншому… Ми обрали цей рік (для премʼєри, - ред.), тому що відчуваємо, що зараз є найбільша потреба нам всім згадати, що було на початку - але не жахіття, котре ми відчували, не відчуття невпевненості, а саме відчуття єднання", - розповів режисер стрічки Дмитро Чорний, який також працював над проєктом "Ізюм. Звільнений".

Фото: Тетяна Голунова