Корупція в Міноборони є лише однією з двох проблем, – член громадської антикорупційної ради Гудименко

Про це кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо сказав член громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко.

За його словами, надходить багато листів зі скаргами на забезпечення ЗСУ.

"Є декілька випадків, з ними треба детально розбиратися щодо того, чи це підозра в корупції безпосередньо в ланках Міноборони або недобросовісна конкуренція. Маємо декілька історій, які здаються підозрілими. Треба розбиратися в тому, що заявки на тендер були сформовані під конкретного майбутнього переможця", - сказав Гудименко.

"Загалом ми десь цього й очікували, тому що корупція в Міноборони є лише однією з двох проблем. Друга проблема - це просто неефективність", - додав він.

За його словами, цілі, які ставить перед собою громадська антикорупційна рада, – дуже прості.

"Перше - це якомога активніше викорінювати все погане, що там є, а друге - це максимально активно підтримувати все живе і здорове, що там є", - сказав активіст.

"Повірте, там (у Міноборони, - ред.) також є люди, які бажають якихось змін, які докладають зусиль, які мають класні думки, їм потрібна підтримка", - додав він.

Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Пізніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу на те, що з 29 січня в державному реєстрі Марина Безрукова знову була вказана як керівниця АОЗ. В Агенції оборонних закупівель це прокоментували та заявили, що Безрукова є чинною директоркою з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.

Міністерство оборони 30 січня подало скаргу до Міністерства юстиції щодо внесення змін у відомостях про керівника АОЗ. Мін'юст анулював попередні зміни, а Міноборони повідомило, що контракт з Безруковою не продовжуватимуть.

31 січня у Міністерстві оборони України запевнили, що конфліктна ситуація в Агенції оборонних закупівель не вплинула на якісне постачання зброї для ЗСУ.