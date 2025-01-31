Мін'юст анулював зміни у керівництві АОЗ: Жумаділов набув статусу т.в.о. директора

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Так, за результатами розгляду скарги Мін'юст прийняв такі рішення:

скасувати реєстраційну дію від 29 січня щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель;

надати Арсену Жумаділову статусу представника АОЗ з обмеженням: "тимчасове виконання обов'язків директора на час службового розслідування";

зберегти за Мариною Безруковою статус керівника з обмеженням: "відсторонена від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування".

Крім того, Мін'юст заблокував доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу, який незаконно вніс попередні зміни до відомостей.

Зазначимо, що на сервісах Youcontrol та Опендатабот, які працюють з даними із реєстрів, Арсен Жумаділов вже значиться в новому статусі.

Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Пізніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу на те, що з 29 січня в державному реєстрі Марина Безрукова знову була вказана як керівниця АОЗ. В Агенції оборонних закупівель це прокоментували та заявили, що Безрукова є чинною директоркою з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.