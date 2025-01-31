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Триває розслідування щодо мін: у Міноборони запевнили, що зривів постачання зброї не було

Юлія Лаврук
31 січня, 2025 п'ятниця
20:02
Суспільство Міністерство оборони

У Міністерстві оборони України запевнили, що конфліктна ситуація в Агенції оборонних закупівель не вплинула на якісне постачання зброї для ЗСУ

Зміст

Про це повідомив начальник головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко на брифінгу, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"Зривів постачання зброї не було. Фінансовий ресурс є, перешкод нема для ритмічного постачання техніки і зброї. 55% – це те озброєння і техніка, які були законтрактованими ще у 2024-му, і були передбачений на 2025 рік", – зазначив Булавко.

Він наголосив, що жодні умови не вплинули на якісне забезпечення ЗСУ необхідною номенклатурою. 

Також Сергій Булавко додав, що триває службове розслідування щодо контракту з постачання протитанкових мін. Він зазначив, що розслідування розпочали, тому що від правоохоронних органів надійшло повідомлення провести перевірку і з'ясувати обставини саме щодо цієї справи.

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Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Пізніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу на те, що з 29 січня в державному реєстрі Марина Безрукова знову була вказана як керівниця АОЗ. В Агенції оборонних закупівель це прокоментували та заявили, що Безрукова є чинною директоркою з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.

Міністерство оборони 30 січня подало скаргу до Міністерства юстиції щодо внесення змін у відомостях про керівника АОЗ. Мін'юст анулював попередні зміни, а Міноборони повідомило, що контракт з Безруковою не продовжуватимуть.

 

Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
зброя для України
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