"Якщо є певний провал, ти повинен написати заяву і йти": заступник міністра оборони Гаврилюк про звільнення Безрукової

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За його словами, вперше питання про звільнення Марини Безрукової виникло ще влітку, а потім вдруге – у жовтні. Проте тоді Міноборони прийняло рішення не звільняти Безрукову у зв'язку зі створенням офісів всередині Агенції оборонних закупівель, які наділялися функціями укладання контрактів.

"Але, як виявилося, вони просто додали контракти, а право підпису цих контрактів здійснювалось все одно тільки керівником (АОЗ, – ред.) і одним заступником. Але для того, щоб ми не розбалансували (агенцію, – ред.) до нас прийшли два заступники й попросили про те, щоб залишити Марину Безрукову до терміну завершення контракту", – розповів Гаврилюк.

Він додав, що тоді Міністерство пішло на зустріч у цьому питанні, але потім почалося "нагнітання цієї ситуації". Гаврилюк зазначив: "якщо питання стоїть про заступника міністра оборони чи іншого міністерства, якщо десь якийсь є провал, то ти повинен написати заяву і йти".

За його словами, Агенцію оборонних закупівель та Державний оператор тилу створили, аби передати функцію закупівельних організацій, якою раніше займалися інші структури, що мали багато негативних фактів у процесі здійснення цих закупівель.

"Одна з них (двох агенцій, – ред.) – Державний оператор тилу – функціонує хоч на цілий рік, або на півтора року менше, ніж Агенція оборонних закупівель, але функціонує доволі таки якісно і ефективно", – наголосив заступник міністра.

Директор департаменту політики закупівель Гліб Каневський також зазначив, що внутрішні процедури Агенції оборонних закупівель щодо опрацювання комерційних пропозицій на постачання військової продукції протягом 2024 року були недосконалими.

За його словами, минулого року Міноборони запрошувало міжнародних партнерів, виробників та постачальників надсилати свої пропозиції в Агенцію оборонних закупівель, проте в АОЗ не могли впорядкувати цю інформацію.

"Фактично в самій агенції не могли впорядкувати цю інформацію і надалі захистити її від витоків зовні, і надалі правильно проаналізувати й використати для того, щоб забезпечити переліки обсяги, тобто план закупівель на 2024 рік", – додав Каневський.

Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Пізніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернув увагу на те, що з 29 січня в державному реєстрі Марина Безрукова знову була вказана як керівниця АОЗ. В Агенції оборонних закупівель це прокоментували та заявили, що Безрукова є чинною директоркою з 1 лютого 2024 року і ці повноваження не припинялися.

Міністерство оборони 30 січня подало скаргу до Міністерства юстиції щодо внесення змін у відомостях про керівника АОЗ. Мін'юст анулював попередні зміни, а Міноборони повідомило, що контракт з Безруковою не продовжуватимуть.