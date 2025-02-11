Доповідач ЄП щодо України Галер під час виступу у Європарламенті закликав припинити тиск на Порошенка

Про це заявив Галер під час виступу у Європарламенті.

"Я закликаю Офіс президента України і її владу утриматися від підкилимних ігор. Припиніть урізати права опозиції в парламенті. Припиніть позбавляти колишнього президента депутатських прав. Ваш ворог, наш ворог сидить у Кремлі, а не у Верховній Раді", - сказав він.

Він додав, що Європа готова взяти на себе відповідальність за гарантування безпеки України і підтримку у боротьбі з російською агресією.

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"Ми наполягаємо на тому, щоб під час наступних подій, таких як Мюнхенська конференція з безпеки, нічого не обговорювалося про Україну без України і нічого не вирішувалося без залучення нас, європейців. Ми будемо готові взяти на себе більшу відповідальність, коли йдеться про гарантування Україні належної безпеки та підготовку її членства в ЄС і НАТО. Ті, хто виступає за сіру зону будь-якої форми, лише запрошують російського агресора прогресувати, коли це зручно. В єдності та з об'єднаною Україною ми досягнемо своїх цілей", - підкреслив Галер.