США не відправлятимуть в Україну свої війська, - глава Пентагону Хегсет

Про це він розповів журналістам, відповідне відео опублікувало міністерство оборони в Х.

У Хегсета запитали, чи буде нова адміністрація Білого дому відкритою до відправки військ США в Україну для, зокрема, відстежувати постачань зброї. На це глава Пентагону відповів заперечно.

"Ми не надсилаємо американські війська в Україну", - сказав він.