США не відправлятимуть в Україну свої війська, - глава Пентагону Хегсет
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну американські війська
Про це він розповів журналістам, відповідне відео опублікувало міністерство оборони в Х.
У Хегсета запитали, чи буде нова адміністрація Білого дому відкритою до відправки військ США в Україну для, зокрема, відстежувати постачань зброї. На це глава Пентагону відповів заперечно.
"Ми не надсилаємо американські війська в Україну", - сказав він.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Пізніше він уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
- 11 лютого NYT писало, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія.
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