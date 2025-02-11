На Куп'янському напрямку у нас немає достатньо ресурсів, щоб зупинити спроби РФ розширити плацдарм, - військовий експерт Селезньов

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в етері "Еспресо".

Росіянам важливо сформувати плацдарми на західному березі річки Оскіл, і вони діють в рамках узгодженого плану. Ворог зацікавлений у всій території Донецької області, яка взаємопов'язана з Куп'янським напрямком.

"По-перше, йдеться про безперебійну логістику російського гарнізону, який в перспективі буде формувати плацдарм у районі Лимана. Це необхідно ворогу для майбутньої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ця найбільша міська агломерація (Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка) є важливою для Путіна. Для повного контролю над Донеччиною та Луганщиною він і розпочав повномасштабну війну у лютому 2022 року", - пояснив Селезньов.

За його словами, для ефективного формування плацдарму на Лиманському напрямку ворогу потрібна стабільна логістика. А це неможливо без повного контролю над Куп'янськом і Куп'янськ-Вузловим.

"Отже, ворог готовий викласти максимум своїх ресурсів, щоб взяти під контроль східний і західний береги річки Оскіл, щоб далі діяти у напрямку Куп'янська та Куп'янськ-Вузлового, адже це найбільший залізничний вузол на сході Харківщини. Маючи плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Дворічної, ворог може сформувати ударне угруповання, яке зможе діяти в тил нашим військам, що обороняють лінію Вовчанська", - зазначив військовий експерт.

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Росіяни діють максимально раціонально, використовуючи наявні у них ресурси. На превеликий жаль, ми не маємо достатньо ресурсів на Куп'янському напрямку, щоб зламати всі спроби ворога розширювати плацдарми.

"Окрім плацдарму армії РФ в районі Дворічної, ворог намагається створити понтонно-мостові переправи на ще кількох ділянках річки Оскіл. Виклик дуже серйозний. Який план дій буде обраний українським Генштабом поки невідомо, але виклик очевидний. Ворог формує основу для майбутніх наступальних дій протягом весняно-літньої кампанії. Противник, ймовірно, не шукає варіантів завершення війни, а лише додаткові сили та ресурси для продовження агресії. Заява президента України Зеленського про намір Путіна збільшити свою армію на 100 тис. солдатів свідчить про те, що Путін буде продовжувати агресивні дії", - додав Селезньов.

Також він зауважив, що хоча в новій редакції російської "Конституції" зазначені чотири області нашої країни, російські війська розташовані на півночі Харківщини, в східних регіонах Харківської області та на Кінбурнській косі Миколаївської області. Ворожа присутність є, і можливість проведення фейкових референдумів не виключена, на кшталт того, що відбулось на території Запорізької області.