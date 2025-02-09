Окупанти намагалися перейти річку Оскіл на Куп'янському напрямку, Сили оборони знищили ворога, - ОСУВ "Хортиця"
У Харківській області на Куп'янщині росіяни намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали удару й знищили ворога
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що на Куп’янському напрямку російська армія проводила наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове.
"Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл. Нанесено вогневе ураження, окупантів знищено", - зазначили українські військові.
- Упродовж доби 8 лютого на російсько-українському фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках.
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