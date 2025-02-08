Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень: половина з них на Покровському та Курському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза та Чуйківка Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

Українські воїни сьогодні відбили 2 атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Нового, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Противник завдав авіаудару в районі Макового.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Кримського та Торецька. Під авіаударами опинилися Дружківка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, 5 боєзіткнень - досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів атакував поблизу Костянтинополя. Два боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 1 атаку в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

На Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 15 атак росіян, ще 6 боєзіткнень тривають досі. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 309 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.