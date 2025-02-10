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Головна Війна з Росією Росіяни працюють над тим, щоб звести понтонні переправи через річку Оскіл, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
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Росіяни працюють над тим, щоб звести понтонні переправи через річку Оскіл, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич

Віталій Бесараб
10 лютого, 2025 понедiлок
15:29
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних авіаційних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що ворог вже здійснює заходи, щоб звести понтонні переправи для перекидання техніки на правий берег річки Оскіл

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"У районі населеного пункту Дворічна на Куп'янському напрямку ситуація дійсно дуже загрозлива. Тривають складні бойові дії. Командування й усі бригади, які там працюють, розуміють складність і важливість ситуації. Відтак робляться всі можливі дії, щоб не допустити просування ворога і надалі вибити окупантів з правого берега річки Оскіл", - розповів Маляревич.

За словами заступник командира БПАК "Ахіллес", окупанти за допомогою плотів та човнів постійно намагаються переправляти через річку Оскіл озброєння та особовий склад для атак на українські позиції.

"Наразі ворог ще не звів понтонні переправи через річку Оскіл. У районі населеного пункту Дворічна здебільшого працюють піхотні підрозділи окупантів. Вони переправляються плотами та човнами через річку. Тобто, вони використовують човни та плоти лише для того, щоб переправляти через річку озброєння, особовий склад та здійснюють евакуаційні заходи. Техніку вони переправляти через річку ще не можуть. Втім, вони працюють над тим, щоб звести понтонні переправи й цього точно допустити не можна", - наголосив Маляревич.

  • 9 лютого в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що у Харківській області на Куп'янщині росіяни намагалися переправитися через річку Оскіл. Сили оборони завдали удару й знищили ворога
  • 10 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу 9 лютого на російсько-українському фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 33 атаки окупантів на Покровському напрямку та 18 - на Курському
 

 
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
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