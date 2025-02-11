"Поміняємо одну територію на іншу": Зеленський про долю Курщини на можливих перемовинах з РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів, що в разі ймовірних переговорів з Росією, планує запропонувати обмін захопленими територіями
Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.
За словами президента, він планує запропонувати Москві прямий обмін територією Курської області, підконтрольної ЗСУ, на ТОТ, якщо президент США Дональд Трамп залучить РФ до перемовин.
"Ми поміняємо одну територію на іншу", - сказав Зеленський, не уточнивши, яку українську територію, тимчасово окуповану росіянами, Київ попросить натомість.
"Я не знаю, ми побачимо. Але всі наші території важливі, немає пріоритету", - підкреслив він.
- Раніше Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
- 10 лютого The Telegraph писав, що адміністрація Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
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