"Поміняємо одну територію на іншу": Зеленський про долю Курщини на можливих перемовинах з РФ

Про це він розповів в інтервʼю The Guardian.

За словами президента, він планує запропонувати Москві прямий обмін територією Курської області, підконтрольної ЗСУ, на ТОТ, якщо президент США Дональд Трамп залучить РФ до перемовин.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", - сказав Зеленський, не уточнивши, яку українську територію, тимчасово окуповану росіянами, Київ попросить натомість.

"Я не знаю, ми побачимо. Але всі наші території важливі, немає пріоритету", - підкреслив він.