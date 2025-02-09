Трамп заявив, що мав телефонну розмову з Путіним про припинення війни в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю для видання New York Post, перебуваючи на борту літака.

Трамп прямо не відповів на запитання про кількість таких розмов з Путіним.

"Краще я не казатиму", - заявив Трамп, причому не уточнив, коли саме вони спілкувалися востаннє.

Як стверджує президент США, Путіну начебто небайдужі вбивства на полі бою.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати", - сказав Трамп.

Він вкотре наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби він був президентом у 2022 році, і додав, що у нього начебто завжди були хороші стосунки з Путіним.

Трамп запевнив, що у нього вже є конкретний план припинення війни. Крім того, він зазначив, що хоче укласти із президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Можлива зустріч Трампа й Путіна: що відомо?

7 січня президент США заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.

За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а сам Путін згодом оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.

31 січня Трамп оголосив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля зробить щось "значне" для припинення війни.

3 лютого Reuters писало, що РФ розглядає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію можливими місцями проведення саміту Путіна й Трампа.

Також пізніше голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч російського диктатора й президента США "відбудеться скоро"

