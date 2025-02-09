Після заяви про розмову з Путіним, Трамп буде реагувати на коментарі американців в соцмережах, щоб робити наступні кроки, - речник Українського конгресового комітету США Добрянський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Розмова Трампа з Путіним дійсно є тільки першим кроком щодо врегулювання війни. Вже було відомо, що Трамп хотів мати обговорення з Путіним, він про це говорив кілька разів. Втім, я б відрізняв ці події з тим, що відбувається в Секторі Газа, оскільки сам Трамп взявся за такі позиції, до яких не була готова навіть його команда. Ситуація відрізняється й від того, як він діяв під час свого минулого президентства. Тоді його ж команда часто виправляла заяви Трампа чи коригувала позиції. Зараз цього ніхто робити не буде. Якщо він помилився і скаже щось, що політично для нього стане невигідним, відповідно сам же буде й реагувати на це", - пояснив Добрянський

Андрій Добрянський пояснив, що заяви Трампа змінюються ледь не щодня. Оскільки він реагує на коментарі американців на ті чи інші заяви.

"Трамп дуже багато уваги приділяє реакції американців в соцмережах на нього дії. Він планує робити щось масштабне і заяву про розмову з Путіним слід розглядати саме в цьому контексті. Трамп говорив, що хоче зустрітись з Путіним. Втім, перед цим має бажання побачити реакцію американської громадськості на ці події. Тобто далі слід стежити за його заявами й чи вони зміняться під впливом реакції американців. Відштовхуючись від реакції американців на заяву про розмову з Путіним, Трамп буде далі планувати свої дії", - додав він.