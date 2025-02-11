Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС

"Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС

Дар'я Куркіна
11 лютого, 2025 вiвторок
16:27
Економіка Хмельницька АЕС

Народний депутат та заступник глави комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський розповів про закупівлю реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, уточнивши, що це відбуватиметься за рахунок оборотних та виведених від амортизації обладнання коштів

Зміст

Про це він сказав в кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Унікальна ситуація склалася: з 90-х років Україна будує на Хмельницькій станції блоки №3, №4. Зараз вони мають такий вигляд: 3-й блок добудований - 80-85%, 4-й блок - ступінь готовності 25-30%. Про що йдеться: це загальнобуд, бетонні конструкції, комунікації сітки зі своєю специфікою… Так склалося, що ці блоки є в Болгарії, вони їм не потрібні, тому що Болгарія свого часу приблизно років 10 прийняла рішення рухатися за новими технологіями", - зазначив Семінський.

Він також прокоментував заяви стосовно "російськості" реакторів.

"Ці реактори такі російські, як і українські. Нагадаю, що Україна з часів незалежності запроєктувала, побудувала й ввела в експлуатацію три блоки - успішно. Тренд взагалі в Європі на тлі всіх подій, що атомна генерація переходить в один із видів зеленої генерації, тому що вона найдешевша, найекологічніша (незважаючи на проблеми Чорнобиля й Фукусіми). Наприклад, вони стійкі настільки, що витримують технічні стрибки ворогів на Запоріжжя", - додав нардеп.

Читайте також: Російські блоки купують не для будівництва Хмельницької АЕС, а лише з метою дерибану, – Ольга Кошарна

За його словами, Україна має 40% обладнання, коли 60% планують постачати з Болгарії. Семінський підкреслив, що кошти на закупівлю реакторів не отримували з підняття тарифів для громадян: це фінансуватиметься за рахунок оборотних коштів та грошей, виведених від амортизації обладнання. 

"Після сьогоднішнього рішення ми надали дозвіл Енергоатому проводити ці переговори з болгарською стороною. Сума 600 млн євро - вона абсолютно прозора, абсолютно чиста історія, тому що ми говоримо про Болгарію, члена ЄС, там є МАГАТЕ, тому тут жодної корупції", - сказав він. 

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно. 

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії. 

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори". 

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
Хмельниччина
Болгарія
Хмельницька АЕС
Енергія
Енергетика
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
17:01
Девід Бекхем
У РФ заявили, що Девід Бекхем зареєстрував у Росії свій бренд
16:50
Ярослав Железняк
Підняли тарифи вдвічі, щоб потім ці гроші під час війни направити не на армію, а уряду Болгарії, – Железняк
16:45
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли РФ, – Галущенко
16:45
На Донеччині росіяни збільшили зону контролю та продовжують "поглинати" Андріївку, - DeepState
16:36
Ексклюзив
втрати окупантів
"Бронетехніку ворог намагається берегти": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лиманно-Куп'янському та Сіверському напрямках
16:31
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
16:21
швидка
У січні в Україні БПЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя, – ООН
16:15
на фото Верховна Рада України
"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок": Железняк про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії
16:08
У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було
16:01
Віталій Кличко
Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронних органів
16:00
OPINION
Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року
16:00
Ексклюзив
Інна Совсун
"Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики
15:59
Марта Костюк
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі
15:23
Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
15:03
Google
День безпечного Інтернету: Google презентує дослідження про онлайн-безпеку дітей в Україні
14:52
Україна повернула дітей з ТОТ
На вільну територію України з окупації повернули чотирьох дітей
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Анатолій Тимощук
"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS
14:31
Під час Нацвідбору на Євробачення-2025 українці задонатили понад 3 млн грн на гуманітарне розмінування
14:27
пункт пропуску
Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль
14:13
"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"
14:08
OPINION
"Впіхнуть невпіхуємоє". Що означає ухвалення закону про добудову ХАЕС
14:05
ХАЕС, Хмельницька АЕС
Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу придбати в Болгарії реактори для добудови Хмельницької АЕС
14:01
Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США
13:59
Українська Асоціація Футболу (УАФ)
УАФ анонсувала створення власного мобільного застосунку
13:44
Ексголова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко
Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту Ігнатенка
13:43
Оновлено
Стів Віткофф
Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Росавіації кажуть, що це разовий технічний рейс
13:25
Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних
13:19
Україна Японія
Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову
13:18
Ярослав Шапочка
Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки
13:18
Оновлено
обстріл Харківщини
Окупанти вдарили КАБами по Золочеву на Харківщині: серед постраждалих 12-річна дитина
13:12
Зупинили автобус із військовими: на Чернігівщині затримали озброєних чоловіків, які намагалися "викрасти" мобілізованих
13:07
Євген Миргородський
У Краматорську росіяни вбили ФАБом "вчителя року", популяризатора бігу Євгена Миргородського: що про нього відомо
13:06
заплави, річка Тиса в Румунії
Відновлені заплави здатні поглинати вуглець, – дослідження WWF
13:05
OPINION
Для миру слід переконати Путіна у неможливості воєнної перемоги
13:00
Ексклюзив
нафтовий танкер
Це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку: Лакійчук про ідею ЄС затримувати тіньові танкери РФ
12:52
Олаф Шольц і Фрідріх Мерц
Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками
12:51
В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко
12:34
Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ
12:18
Міноборони хоче створити полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV