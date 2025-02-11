"Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС

Про це він сказав в кулуарах Верховної Ради, де працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Унікальна ситуація склалася: з 90-х років Україна будує на Хмельницькій станції блоки №3, №4. Зараз вони мають такий вигляд: 3-й блок добудований - 80-85%, 4-й блок - ступінь готовності 25-30%. Про що йдеться: це загальнобуд, бетонні конструкції, комунікації сітки зі своєю специфікою… Так склалося, що ці блоки є в Болгарії, вони їм не потрібні, тому що Болгарія свого часу приблизно років 10 прийняла рішення рухатися за новими технологіями", - зазначив Семінський.

Він також прокоментував заяви стосовно "російськості" реакторів.

"Ці реактори такі російські, як і українські. Нагадаю, що Україна з часів незалежності запроєктувала, побудувала й ввела в експлуатацію три блоки - успішно. Тренд взагалі в Європі на тлі всіх подій, що атомна генерація переходить в один із видів зеленої генерації, тому що вона найдешевша, найекологічніша (незважаючи на проблеми Чорнобиля й Фукусіми). Наприклад, вони стійкі настільки, що витримують технічні стрибки ворогів на Запоріжжя", - додав нардеп.

Читайте також: Російські блоки купують не для будівництва Хмельницької АЕС, а лише з метою дерибану, – Ольга Кошарна

За його словами, Україна має 40% обладнання, коли 60% планують постачати з Болгарії. Семінський підкреслив, що кошти на закупівлю реакторів не отримували з підняття тарифів для громадян: це фінансуватиметься за рахунок оборотних коштів та грошей, виведених від амортизації обладнання.

"Після сьогоднішнього рішення ми надали дозвіл Енергоатому проводити ці переговори з болгарською стороною. Сума 600 млн євро - вона абсолютно прозора, абсолютно чиста історія, тому що ми говоримо про Болгарію, члена ЄС, там є МАГАТЕ, тому тут жодної корупції", - сказав він.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно.

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори".

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.