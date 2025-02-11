Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Корі Гауфф у другому колі турніру WTA 1000 в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Марти Костюк проти Корі Гауфф закінчився перемогою українки над американкою у двох сетах - 6:2, 7:5. Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Наша тенісистка виконала 2 подачі навиліт, а також припустилася 2 подвійних помилок.
Це пʼята очна зустріч тенісисток. Раніше у протистоянні тричі перемагала Гауфф. Американка займає у рейтингу WTA 3 позицію, Костюк - 21.
У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Магдалена Френх - Магда Лінетт.
WTA 1000
Qatar TotalEnergies Open
11 лютого
Друге коло
Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 6:2, 7:5
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