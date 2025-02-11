Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Марти Костюк проти Корі Гауфф закінчився перемогою українки над американкою у двох сетах - 6:2, 7:5. Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Наша тенісистка виконала 2 подачі навиліт, а також припустилася 2 подвійних помилок.

Це пʼята очна зустріч тенісисток. Раніше у протистоянні тричі перемагала Гауфф. Американка займає у рейтингу WTA 3 позицію, Костюк - 21.

У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Магдалена Френх - Магда Лінетт.

WTA 1000

Qatar TotalEnergies Open

11 лютого

Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Корі Гауфф (США) – 6:2, 7:5