Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає. Мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами", - написав він.

Серед результатів роботи платформи Зеленський окреслив, зокрема, безпілотники для військових, укриття для школярів, обладнання для медиків, техніка для саперів, а також відбудову лікарень, шкіл і житлових будинків.

Станом на 11 лютого 2025 року, на офіційному сайті United24 уточнили, що ініціатива зібрала $1 049 227 907.