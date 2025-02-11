Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
Глобальна ініціатива з підтримки України United24, яка розпочала роботу в травні 2022 року, загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Понад 1 мільярд доларів благодійних внесків зібрав United24 завдяки кожному та кожній із вас – нашим амбасадорам і всім, хто допомагає. Мільйони людей по всьому світу надають українцям неймовірну підтримку. Численні внески допомагають Україні закривати найнагальніші потреби на фронті та за його межами", - написав він.
Серед результатів роботи платформи Зеленський окреслив, зокрема, безпілотники для військових, укриття для школярів, обладнання для медиків, техніка для саперів, а також відбудову лікарень, шкіл і житлових будинків.
Станом на 11 лютого 2025 року, на офіційному сайті United24 уточнили, що ініціатива зібрала $1 049 227 907.
- 3 січня стало відомо, що в Бородянці Київської області відновили ще одну багатоповерхівку, пошкоджену навесні 2022 року через влучання російських снарядів і пожежу.
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