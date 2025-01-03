У Бородянці коштом United24 відновили ще одну багатоповерхівку, пошкоджену РФ навесні 2022 року

Про це повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків голови Київської ОДА Микола Калашник.

У будинку на 50 квартир відремонтували покрівлю та балкони, вентиляційні шахти, замінили вхідні двері, встановили вікна, частково замінили внутрішні двері, перегородки, відновили системи електропостачання, водопостачання та каналізації. Після капітального ремонту багатоповерхівки люди можуть повернутись до своїх осель.

Технічний нагляд за всіма процесами відбудови здійснювала ПРООН.

"Київщина — лідер у відбудові руйнувань, спричинених росіянами. Вже відновили понад 20,3 тис. обʼєктів із 30,8 тис. пошкоджених та зруйнованих. Демонструємо ефективність у реалізації інфраструктурних проєктів, відновленні житлового фонду та забезпеченні жителів усім необхідним. Завдяки злагодженій співпраці місцевої влади, громад та міжнародних партнерів, Київщина стає прикладом для інших областей у подоланні наслідків війни. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи, дякую місцевим жителям за терпіння та очікування", – підкреслив Микола Калашник.

Будинок відновили завдяки платформі United24. Завдяки цій ініціативі в області відновлюють ще 18 багатоквартирних будинків.

Довідка: United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.