У Південній Кореї протестувальники закликають президента піти у відставку
У Південній Кореї мітингувальники вийшли на вулиці країни з вимогою відставки президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив воєнний стан, що вже скасували
"Після оголошення воєнного стану вперше за 45 років увечері 4 грудня по всій країні тривали віча зі свічками та протести з вимогою відставки президента Юн Сок Йоля. Громадяни зі свічками сходилися до великих міських центрів по всій країні, які пережили болісний досвід воєнного стану в минулому", - йдеться в матеріалі.
СNN повідомляє, що протестувальники рушили до офісу президента в Сеулі. Вони також вимагали арешту Сок Йоля.
Зазначено, що ініціатором такого маршу є профспілкова група Південної Кореї, яка стверджує: акції протестів триватимуть доти, доки Сок Йоль не піде у відставку.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту.
Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля "негайно" піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
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