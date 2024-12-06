Лідер партії влади Південної Кореї заявив, що президента слід відсторонити від виконання повноважень
Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив у п’ятницю, 6 грудня, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків
Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap
Хан Дон Хун сказав це, оскільки виявив, що під час оголошення воєнного стану Юн наказав заарештувати відомих політиків.
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"Враховуючи нещодавно виявлені факти, я вважаю, що необхідно негайно відсторонити президента Юн Сок Йоля від виконання його обов’язків із захисту Республіки Корея та її народу", – сказав Хан на екстреній зустрічі керівництва партії.
За словами Хана, в четвер було підтверджено, що Юн доручив командиру контррозвідки затримати ключових політичних діячів, звинувативши їх у тому, що вони є "антидержавними" силами, і навіть мобілізував розвідку для їх затримання. Він висловив глибоку стурбованість тим, що схожі "радикальні дії" можуть повторитися, якщо Юн продовжить обіймати посаду президента, і це піддасть країну "великому ризику".
Раніше Хан Дон Хун зазначав, що не підтримає імпічменту Юна, пропозицію щодо якого винесуть на голосування на пленарне засідання в суботу.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.
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