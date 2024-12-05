Найімовірніше, президент Південної Кореї закінчить свою політичну кар’єру, - кореєзнавець Поліщук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Південнокорейський президент спробував ввести військовий стан для того, щоб відтермінувати імпічмент, який йому явно готувала парламентська більшість. Ну, але, скажімо так, діяв дуже інтуїтивно, навмання, не продумав свої кроки, і, я думаю, що завтра чи післязавтра питання з президентом у Південній Кореї буде вирішене, і він або піде на імпічмент, або не піде. І в понеділок ми будемо знати, що відбулося, чим закінчилось все те, що ми бачили", - вважає він.

Водночас Микола Поліщук наголосив, що застерігає називати нещодавні події у Південній Кореї військовим переворотом.

"Але, з другого боку, я також застерігаю від того, щоб називати все те, що відбулося, військовим переворотом. Без сумніву були "штурханки", були дуже видовищні картинки, однак обидві сторони старалися все ж таки залишатися в правовому полі. Президент мав право оголосити військовий стан, але так само і парламент, зібравшись попри певну протидію, мав право його призупинити. Майбутнє президента - найімовірніше він закінчить свою політичну кар’єру після цього. Хоча у нього ще якісь шанси там залишаються", - додав кореєзнавець.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту.

Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля "негайно" піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.