У Південній Кореї арештували ексміністра оборони: його звинувачують у держзраді

Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з'явився в прокуратурі. Йому загрожує заборона на в'їзд до країни на час розслідування.

Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.

Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, ексміністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді. Національна поліція також розслідує ці звинувачення проти Юна та інших міністрів.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.