У Південній Кореї арештували ексміністра оборони: його звинувачують у держзраді
У суботу, 7 грудня, колишнього міністра оборони Південної Кореї Кіма Йон Хьона заарештували у рамках розслідування справи про можливу державну зраду через оголошення президентом країни воєнного стану
Про це повідомляє Yonhap.
Як зазначається, спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з'явився в прокуратурі. Йому загрожує заборона на в'їзд до країни на час розслідування.
Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.
Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, ексміністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді. Національна поліція також розслідує ці звинувачення проти Юна та інших міністрів.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану у країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня,не зміг схвалити імпічмент президента.
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