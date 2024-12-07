Оголошення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї: проти президента Юн Сук Йоля порушили кримінальну справу

Про це інформує Reuters.

Вказано, що кримінальні справи відкрили також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін, тепер уже колишнього міністра оборони Кім Йонг Хене і головнокомандувача армії Пак Ан Су, якого призначили командувачем воєнного стану.

Серед інших фігурантів справи - керівники столичного командування оборони, Командування спеціальних бойових дій і Командування військової контррозвідки, а також шість інших військових генералів і кілька високопоставлених поліцейських, включно з начальником поліції. Їх звинувачують у тому, що вони відігравали певну роль у розробці плану запровадження воєнного стану.

Наразі Верховна прокуратура створила спеціальне слідче бюро для розслідування цієї справи.

"Посадовцям можуть бути висунуті звинувачення у заколоті, зловживанні владою та перешкоджанні іншим особам у здійсненні їхніх прав", - зазначає видання.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.

6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.