Оголошення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї: проти президента Юн Сук Йоля порушили кримінальну справу
Проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля порушили кримінальну справу у зв'язку з його невдалою спробою оголосити в країні надзвичайний воєнний стан
Про це інформує Reuters.
Вказано, що кримінальні справи відкрили також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін, тепер уже колишнього міністра оборони Кім Йонг Хене і головнокомандувача армії Пак Ан Су, якого призначили командувачем воєнного стану.
Серед інших фігурантів справи - керівники столичного командування оборони, Командування спеціальних бойових дій і Командування військової контррозвідки, а також шість інших військових генералів і кілька високопоставлених поліцейських, включно з начальником поліції. Їх звинувачують у тому, що вони відігравали певну роль у розробці плану запровадження воєнного стану.
Наразі Верховна прокуратура створила спеціальне слідче бюро для розслідування цієї справи.
"Посадовцям можуть бути висунуті звинувачення у заколоті, зловживанні владою та перешкоджанні іншим особам у здійсненні їхніх прав", - зазначає видання.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.
6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
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