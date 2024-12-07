Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля

Про це пише Yonhap.

Рішення про імпічмент не змогли ухвалити через відсутність голосів. Для ухвалення документа потрібно було 200 голосів. Однак лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні.

У виданні зазначили, що представники правлячої партії "Сила Народу" не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів: конгресмена Ан Чхоль Су, Кім Є Джі та Кім Сан Ука. Решта депутатів партії почали покидати залу пленарного засідання перед винесенням проєкту на голосування.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.