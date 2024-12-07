Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля

Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля

Юлія Лаврук
7 грудня, 2024 субота
16:04
Світ Південна Корея

Парламент Південної Кореї в суботу, 7 грудня, не зміг схвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля, який оголосив надзвичайний воєнний стан у країні

Зміст

Про це пише Yonhap.

Рішення про імпічмент не змогли ухвалити через відсутність голосів. Для ухвалення документа потрібно було 200 голосів. Однак лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні.

У виданні зазначили, що представники правлячої партії "Сила Народу" не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів: конгресмена Ан Чхоль Су, Кім Є Джі та Кім Сан Ука. Решта депутатів партії почали покидати залу пленарного засідання перед винесенням проєкту на голосування. 

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану у країні.

Теги:
Новини
політика
Південна Корея
Воєнний стан
Читайте також:
мобілізація в Україні
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Або посилення мобілізації, або програна війна до весни, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Оксана Ліховід
6 грудня, 2024 п'ятниця
Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді, - журналістка Бірюкова про Покровський напрямок
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
16:24
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:01
OPINION
"Найкращий" поганий план миру
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:21
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед них двоє дітей
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
15:02
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прибув до Парижа
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
14:11
Нотр-Дам
Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду
14:07
Ексклюзив
НАТО
Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід
14:03
OPINION
Путін готує нову мобілізацію
13:49
Марка "Лист Святому Миколаю"
Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
13:31
діти, злочини росії
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
09:10
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
09:02
ППО
Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
08:55
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
08:46
нафта
ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти
08:40
Херсонська область
Окупанти обстріляли Комишани на Херсонщині: поранено чоловіка
08:26
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:26
Огляд
Ойкумена на передку, лікування тривоги, майстрування світла - 5 книг про те, як все змінити
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті відбулося 177 боєзіткнень: найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV