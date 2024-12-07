Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
Парламент Південної Кореї в суботу, 7 грудня, не зміг схвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля, який оголосив надзвичайний воєнний стан у країні
Про це пише Yonhap.
Рішення про імпічмент не змогли ухвалити через відсутність голосів. Для ухвалення документа потрібно було 200 голосів. Однак лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні.
У виданні зазначили, що представники правлячої партії "Сила Народу" не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів: конгресмена Ан Чхоль Су, Кім Є Джі та Кім Сан Ука. Решта депутатів партії почали покидати залу пленарного засідання перед винесенням проєкту на голосування.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану у країні.
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