Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу, яке транслювали по телебаченню, вибачився за оголошення воєнного стану у країні
Про це повідомляє Yonhap.
"Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані", - зазначив Юн Сок Йоль.
Звернення відбулося за кілька годин до голосування парламенту за його імпічмент, зазначили в Yonhap.
Президент Південної Кореї додав, що ухвалив це рішення у вівторок через "відчай" як глава держави, втім визнав, що його дії спричинили "занепокоєння та незручності" для населення.
"Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану", - додав Юн Сок Йоль.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.
6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
7 грудня стало відомо, що Проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля порушили кримінальну справу у зв'язку з його невдалою спробою оголосити в країні надзвичайний воєнний стан.
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