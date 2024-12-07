Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану

Про це повідомляє Yonhap.

"Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані", - зазначив Юн Сок Йоль.

Звернення відбулося за кілька годин до голосування парламенту за його імпічмент, зазначили в Yonhap.

Президент Південної Кореї додав, що ухвалив це рішення у вівторок через "відчай" як глава держави, втім визнав, що його дії спричинили "занепокоєння та незручності" для населення.

"Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану", - додав Юн Сок Йоль.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

Також протестувальники у Південній Кореї закликали президента піти у відставку.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Йоля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану.

6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

7 грудня стало відомо, що Проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля порушили кримінальну справу у зв'язку з його невдалою спробою оголосити в країні надзвичайний воєнний стан.