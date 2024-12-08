Президенту Південної Кореї оголосили підозру в держзраді за оголошений воєнний стан

Про це повідомляє Yonhap.

"Було подано численні скарги, і зараз ведеться розслідування відповідно до процедури", - заявив очільник спеціального слідчого штабу Пак Се Хон.

Крім державної зради, прокурори розслідують звинувачення проти Юна в зловживанні владою.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.