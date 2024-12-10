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У Південній Кореї партія влади розглядає можливу відставку президента Юн Сок Йоля та дострокові вибори

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
12:26
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

У вівторок, 10 грудня, керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента Юн Сок Йоля у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стало наслідком політичної кризи, спровокованої оголошенням Юна про воєнний стан минулого тижня. Президент перепросив за цей крок і заявив, що залишає свою політичну долю на розгляд Партії народної влади (ПНП), але офіційно не подав у відставку.

Лі Ян Су, голова робочої групи ПНП, що була створена для розробки плану структурованої відставки президента, підтвердив, що його команда пропонує звільнити Юна в лютому або березні, з можливістю проведення дострокових виборів, що відбудуться через два місяці. 

За Конституцією Південної Кореї, вибори повинні проходити протягом 60 днів після відставки президента, якщо він залишить посаду до завершення свого терміну в травні 2027 року.

Лі також зазначив, що партія ще не ухвалила остаточного рішення, і планується додаткова зустріч з усіма парламентарями для обговорення подальших кроків.

Наразі Юн є фігурантом кримінального розслідування за звинуваченням у заколоті, йому заборонено виїзд з країни, а також заплановано друге голосування щодо його імпічменту на найближчу суботу.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

У неділю, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги.

Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля.

У понеділок, 9 грудня, президенту Південної Кореї Юн Солк Йолю було заборонено в'їзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану.

Теги:
Новини
вибори
політика
Південна Корея
Воєнний стан
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