У Південній Кореї партія влади розглядає можливу відставку президента Юн Сок Йоля та дострокові вибори

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення стало наслідком політичної кризи, спровокованої оголошенням Юна про воєнний стан минулого тижня. Президент перепросив за цей крок і заявив, що залишає свою політичну долю на розгляд Партії народної влади (ПНП), але офіційно не подав у відставку.

Лі Ян Су, голова робочої групи ПНП, що була створена для розробки плану структурованої відставки президента, підтвердив, що його команда пропонує звільнити Юна в лютому або березні, з можливістю проведення дострокових виборів, що відбудуться через два місяці.

За Конституцією Південної Кореї, вибори повинні проходити протягом 60 днів після відставки президента, якщо він залишить посаду до завершення свого терміну в травні 2027 року.

Лі також зазначив, що партія ще не ухвалила остаточного рішення, і планується додаткова зустріч з усіма парламентарями для обговорення подальших кроків.

Наразі Юн є фігурантом кримінального розслідування за звинуваченням у заколоті, йому заборонено виїзд з країни, а також заплановано друге голосування щодо його імпічменту на найближчу суботу.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.