Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що наполягатиме на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля

Про це повідомляє EuroNews.

За словами Лі Чже Мьона, партія планує провести повторне голосування щодо імпічменту в суботу, 14 грудня.

Виступаючи в неділю, 8 грудня, Лі заявив, що Юн повинен негайно піти у відставку, застерігши, що в разі ігнорування цієї вимоги йому загрожує імпічмент.

Він також засудив заяву керівної партії про те, що вони розроблять впорядкований план дострокового відходу Юна у відставку.

Під час попереднього голосування, яке відбулося в суботу, 7 грудня, більшість депутатів правлячої Партії народної влади (ПНП) бойкотували процедуру, що унеможливило досягнення необхідних двох третин голосів для проведення імпічменту. У парламенті було присутніх лише 195 депутатів, з яких 192 представляли опозиційні партії, а троє – ПНП.

Попри це, країна перебуває на межі масових протестів. Протестувальники, що вийшли на вулиці, засуджують дії президента і його небажання йти у відставку.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.