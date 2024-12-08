Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що наполягатиме на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля
Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля
Про це повідомляє EuroNews.
За словами Лі Чже Мьона, партія планує провести повторне голосування щодо імпічменту в суботу, 14 грудня.
Виступаючи в неділю, 8 грудня, Лі заявив, що Юн повинен негайно піти у відставку, застерігши, що в разі ігнорування цієї вимоги йому загрожує імпічмент.
Він також засудив заяву керівної партії про те, що вони розроблять впорядкований план дострокового відходу Юна у відставку.
Під час попереднього голосування, яке відбулося в суботу, 7 грудня, більшість депутатів правлячої Партії народної влади (ПНП) бойкотували процедуру, що унеможливило досягнення необхідних двох третин голосів для проведення імпічменту. У парламенті було присутніх лише 195 депутатів, з яких 192 представляли опозиційні партії, а троє – ПНП.
Попри це, країна перебуває на межі масових протестів. Протестувальники, що вийшли на вулиці, засуджують дії президента і його небажання йти у відставку.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".
Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.
Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.
У неділю, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги.
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