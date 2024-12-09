Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон

Про це повідомляє Yonhap.

Юн став підозрюваним у справі, яку веде поліція і прокуратура, за звинуваченнями у державній зраді, заколоті та зловживанні владою. Ці обвинувачення стосуються дій президента і ряду високопоставлених урядовців і військових, які були причетні до запровадження воєнного стану минулого тижня.

На запитання про можливість арешту Юна без наявності ордера, представник поліції зазначив, що це можливо, якщо будуть дотримані усі відповідні умови. Поліція також розглядає можливість особистого допиту президента.

"Немає ніяких людських або фізичних обмежень для суб'єкта розслідування", – заявив Ву Чон Су, начальник Національного управління розслідувань. Для проведення розслідування була створена спеціальна група зі 150 слідчих.

Крім того, Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) звернулося до поліції і прокуратури з проханням передати цю справу до свого ведення, вказуючи на можливі сумніви щодо об'єктивності розслідування через зв'язки учасників справи.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.