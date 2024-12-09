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Головна Світ Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
08:29
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

У понеділок, 9 грудня, президенту Південної Кореї Юн Солк Йолю було заборонено в'їзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Юн став підозрюваним у справі, яку веде поліція і прокуратура, за звинуваченнями у державній зраді, заколоті та зловживанні владою. Ці обвинувачення стосуються дій президента і ряду високопоставлених урядовців і військових, які були причетні до запровадження воєнного стану минулого тижня.

На запитання про можливість арешту Юна без наявності ордера, представник поліції зазначив, що це можливо, якщо будуть дотримані усі відповідні умови. Поліція також розглядає можливість особистого допиту президента.

"Немає ніяких людських або фізичних обмежень для суб'єкта розслідування", – заявив Ву Чон Су, начальник Національного управління розслідувань. Для проведення розслідування була створена спеціальна група зі 150 слідчих.

Крім того, Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) звернулося до поліції і прокуратури з проханням передати цю справу до свого ведення, вказуючи на можливі сумніви щодо об'єктивності розслідування через зв'язки учасників справи.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

У неділю, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги.

Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Теги:
Новини
Кримінал
політика
Південна Корея
Воєнний стан
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