Президент Південної Кореї вдруге проігнорував виклик на допит щодо оголошення воєнного стану

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що президенту висунули звинувачення у зловживанні владою. Його викликали до офісу управління з розслідування корупції для високопоставлених посадовців у Гвачхоні, що на південь від Сеула.

Напередодні адвокат Юна сказав, що той надає першочергову увагу розгляду справи Конституційного суду щодо його імпічменту.

Президент планує оприлюднити свою позицію щодо судового процесу після Різдва.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.