Президент Південної Кореї вдруге проігнорував виклик на допит щодо оголошення воєнного стану
У середу, 25 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вдруге не з'явився на допит за викликом об’єднаної слідчої групи у справі щодо оголошення в країні воєнного стану
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що президенту висунули звинувачення у зловживанні владою. Його викликали до офісу управління з розслідування корупції для високопоставлених посадовців у Гвачхоні, що на південь від Сеула.
Напередодні адвокат Юна сказав, що той надає першочергову увагу розгляду справи Конституційного суду щодо його імпічменту.
Президент планує оприлюднити свою позицію щодо судового процесу після Різдва.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.
Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.
Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.
У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".
16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його.
Однак Юн проігнорував повістку на допит. Президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе