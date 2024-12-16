Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля

Про це інформує Bloomberg.

За словами офіційного представника суду Лі Сан Чжин, засідання розпочалося в понеділок, 16 грудня.

Після того, як була прийнята постанова про імпічмент, Юн був відсторонений від влади і очікує рішення суду про те, чи буде він відсторонений або відновлений на посаді, що може зайняти до 180 днів з моменту ухвалення рішення про імпічмент. У попередніх випадках процес зазвичай займав 2-3 місяці.

До складу суду має входити дев'ять членів, але наразі в ньому працює лише шість суддів. Опозиція вимагає, щоб решту кандидатів було затверджено у грудні. Рішення про їхнє призначення прийматиме в.о. президента.

Спікер Національної Асамблеї запевнив, що парламент швидко працюватиме над призначенням нових суддів, серед яких двоє пропонуються опозицією, а один - партією влади.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.