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Головна Світ Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля

Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля

Марія Науменко
16 грудня, 2024 понедiлок
07:24
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Слідчі заявили, що планують допитати його цього тижня

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

За словами офіційного представника суду Лі Сан Чжин, засідання розпочалося в понеділок, 16 грудня.

Після того, як була прийнята постанова про імпічмент, Юн був відсторонений від влади і очікує рішення суду про те, чи буде він відсторонений або відновлений на посаді, що може зайняти до 180 днів з моменту ухвалення рішення про імпічмент. У попередніх випадках процес зазвичай займав 2-3 місяці.

До складу суду має входити дев'ять членів, але наразі в ньому працює лише шість суддів. Опозиція вимагає, щоб решту кандидатів було затверджено у грудні. Рішення про їхнє призначення прийматиме в.о. президента.

Спікер Національної Асамблеї запевнив, що парламент швидко працюватиме над призначенням нових суддів, серед яких двоє пропонуються опозицією, а один - партією влади.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

У неділю, 8 грудня, президенту Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Згодом Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, якого підозрюють у державній зраді після оголошення воєнного стану у країні. Утім Йоль пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

Теги:
Новини
політика
Південна Корея
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