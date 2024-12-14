Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту

Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, за імпічмент Юна проголосували 204 депутати, а 85 виступили проти. Ще троє депутатів утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.

Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.