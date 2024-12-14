Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту

Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
10:24
Світ Південна Корея

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, якого підозрюють у державній зраді після оголошення воєнного стану в країні

Зміст

Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, за імпічмент Юна проголосували 204 депутати, а 85 виступили проти. Ще троє депутатів утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.

Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

У неділю, 8 грудня, президенту Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Згодом Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Теги:
Новини
Південна Корея
Воєнний стан
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
12 грудня, 2024 четвер
Через погрози оприлюднити фото гонщика: ексмедсестру Шумахера звинувачують у вимаганні 15 млн євро
Війна з Росією, ЗСУ
Автор Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
ЗСУ ризикують потрапити в оточення на півдні від Курахового, командувача ОТУ "Донецьк" зняли з посади, - DeepState
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Катерина Єсікова
13 грудня, 2024 п'ятниця
РФ атакувала Україну: ППО збила 81 з 94 ракет і 80 БПЛА
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
10:37
Успенський собор у Каневі
Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави
10:17
Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
10:15
Оновлено
ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа
10:02
OPINION
"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
09:54
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:47
Росія з КНДР
Підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності до штурмових дій на Курщині, - ГУР
09:25
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 27 атак
09:20
Ексклюзив
Покровськ
До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова
09:17
ппо
Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ
09:07
грузія
У Грузії розпочалися президентські вибори: біля парламенту зібралися протестувальники
08:46
окупанти примусове вивезення
Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
08:00
Аналітика
Крах Асада в Сирії як черговий провал Кремля: що це означає для України. Пояснюємо
07:45
Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
07:32
втрати окупантів
Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:04
Огляд
Тоталітарна людина, дракони зі зміями та модні кросівки – 5 книг про сучасну міфологію
06:45
Еммануель Макрон
Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ
06:28
Брав з підприємств гроші за дозволи на викиди забруднюючих речовин: посадовцю КМДА оголосили підозру
05:13
Ліки
З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко
03:58
Довженко-Центр
Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною
03:26
Бельгія
Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році
02:51
Оновлено
"Успенівський мішок"
Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
02:33
Радбез ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
01:44
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
01:02
Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки
00:42
МАГАТЕ
Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ
2024, п'ятниця
13 грудня
23:43
Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
23:05
Володимир Зеленський
Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
23:00
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
22:59
Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
22:46
Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський
22:45
УБД
Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV