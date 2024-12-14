Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту
У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, якого підозрюють у державній зраді після оголошення воєнного стану в країні
Про це повідомляє Yonhap.
Як зазначається, за імпічмент Юна проголосували 204 депутати, а 85 виступили проти. Ще троє депутатів утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.
Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.
Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр.
Що передувало
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.
Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину".
5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.
Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.
Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.
У неділю, 8 грудня, президенту Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.
Згодом Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.
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