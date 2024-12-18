Президент Південної Кореї не з'явився на допит у справі про введення воєнного стану

Про це інформує Yonhap News.

Як зазначається, президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.

Наразі Юн Сок Йоль, якого звинувачують в підбурюванні до заколоту шляхом оголошення ним воєнного стану 3 грудня, відсторонений від посади до розгляду справи конституційним судом.

За даними Yonhap, численні спроби доставити повістку Юну на початку цього тижня зазнали невдачі. Причиною стало те, що адміністрація президента відмовилася її прийняти або ж відправила лист назад.

Очільник Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Дон Ун заявив законодавчому комітету Національної асамблеї, що повістку відхиляють навмисно і що його агентство оперативно вживе "законних" заходів у відповідь.

Він також повідомив, що директор з інформаційних технологій вивчає, чи були дотримані критерії для видачі ордера на арешт Юна, ґрунтуючись на своєму висновку, що це "найбільше відповідає законним процедурам", а не спроба екстреного арешту без ордера.

Прокуратура, яка проводить паралельне розслідування справи про введення воєнного стану, окремо попросила Юна з'явитися на допит у суботу після того, як він проігнорував отриману раніше повістку в неділю.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.