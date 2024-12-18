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Президент Південної Кореї не з'явився на допит у справі про введення воєнного стану

Світлана Кравченко
18 грудня, 2024 середа
08:57
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 грудня проігнорував повістку на допит у справі про введення ним короткочасного воєнного стану в країні

Зміст

Про це інформує Yonhap News.

Як зазначається, президент мав з'явитися в Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, однак він не прийшов.

Наразі Юн Сок Йоль, якого звинувачують в підбурюванні до заколоту шляхом оголошення ним воєнного стану 3 грудня, відсторонений від посади до розгляду справи конституційним судом.

За даними Yonhap, численні спроби доставити повістку Юну на початку цього тижня зазнали невдачі. Причиною стало те, що адміністрація президента відмовилася її прийняти або ж відправила лист назад.

Очільник Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Дон Ун заявив законодавчому комітету Національної асамблеї, що повістку відхиляють навмисно і що його агентство оперативно вживе "законних" заходів у відповідь.

Він також повідомив, що директор з інформаційних технологій вивчає, чи були дотримані критерії для видачі ордера на арешт Юна, ґрунтуючись на своєму висновку, що це "найбільше відповідає законним процедурам", а не спроба екстреного арешту без ордера.

Прокуратура, яка проводить паралельне розслідування справи про введення воєнного стану, окремо попросила Юна з'явитися на допит у суботу після того, як він проігнорував отриману раніше повістку в неділю.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків.

Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. А керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його цього тижня.
 

Теги:
Новини
Кримінал
Південна Корея
Воєнний стан
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