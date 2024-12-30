У Південній Кореї слідчі вимагають ордер на арешт президента Юн Сок Йоля

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, що це перший випадок, коли в Південній Кореї було видано ордер на арешт чинного президента.

Президент не відреагував на численні виклики для допиту від поліції та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які з'ясовують, чи було його оголошення воєнного стану 3 грудня спробою перевороту.

Адвокат Юна, Юн Каб Кюн зазначив, що антикорупційне агентство не має повноважень для розслідування звинувачень у заколоті. На запит Reuters про коментар він не відповів.

Нагадуємо, Юн Сок Йоль був відсторонений від своїх повноважень після імпічменту, проголосованого парламентом через його рішення запровадити воєнний стан. Війська, оснащені вогнепальною зброєю, увійшли до парламенту, що викликало зіткнення з охоронцями, які намагалися їх зупинити.

Рішення про воєнний стан тривало лише кілька годин: парламент скасував указ, а президент змушений був піти у відставку.