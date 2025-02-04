Новий тариф на світло: співзасновник Фонду енергетичних стратегій пояснив, хто і скільки платитиме з лютого

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі для населення закріплений тариф до червня - 4 гривні 32 копійки за кВт-год. Але є зміни для абонентів, які мають електричне опалення. Якщо люди споживають понад 2000 кВт, то за перші 2000 кВт вони платитимуть 50% - 2,64 грн/кВт-год. А понад 2000 кВт розраховуються за повною ціною. Хоча 2000 кВт - це також відносно низький рівень. Люди, які використовують електроенергію для опалення, зазвичай споживають її набагато більше", - зауважив Корольчук.

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій також додав, що наразі існує недосконалість роботи ринку електроенергії, який розвивається. Мають бути враховані інтереси великих споживачів.

"Так само як споживачів, які мають електроплиту, їх взагалі не врахували. Ці споживачі взагалі не були враховані під час торішнього підвищення тарифів на електроенергію для населення, про них забули. І це неправильно, тому що вони також можуть споживати до 1000 кВт для приготування їжі. Тобто у людей немає газу. Це недосконалість роботи Міненерго та регулятора НКРЕКП. Вони мають враховувати соціальний аспект", - наголосив Корольчук.