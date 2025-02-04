Українська ППО вночі знищила 37 з 65 російських БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 20:00 3 лютого до ранку наступного дня ворог запустив по Україні 65 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Орел, Курськ та Брянськ, що у РФ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних Сил та Сил оборони України збили 37 ударних дронів ворога у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Крім того, ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків.