Перевірка документів і транспорту: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Сумах
У вівторок, 4 лютого, працівники СБУ проводять контррозвідувальні заходи, зокрема перевіряють документи і транспорт, можливі обмеження проходу
Про це повідомляє "Суспільне Суми".
Так, під час проведення контррозвідувальних заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.
"Заходи проводяться на території міста для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави", - заявила речниця Управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута.
- Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що українські сили зберігають буферну зону на території Росії, щоб убезпечити Суми та Харків від можливого ворожого наступу.
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