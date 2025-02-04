Перевірка документів і транспорту: СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Сумах

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Так, під час проведення контррозвідувальних заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

"Заходи проводяться на території міста для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави", - заявила речниця Управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута.