Відбувається важливий крок до змін в системі управління ЗСУ, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Перехід на корпусну структуру довго обговорювався на рівні експертів. Наразі ми повертаємося до системи, коли тактично-оперативним з'єднанням буде корпус. Зараз ми воюємо бригадами, а далі починаються лише управлінські рівні.

ОТУ, яке керує до 20 бригад, в зоні відповідальності, насправді не знає, що відбувається в кожній бригаді, і не може забезпечити чітку взаємодію. З переходом на корпусну структуру це має суттєво змінитися", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі в ЗСУ є корпуси, але ці корпуси займаються генерацією сили, а не воюють як єдина структура. Після експерименту бригада буде переведена на корпусну структуру. Напевно, зміни почнуться з 3-ї окремої штурмової бригади, яка буде першою в Сухопутних військах здійснювати таку трансформацію.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, що типовий корпус буде мати 4-5 бригад - інженерні підрозділи, засоби ППО, артилерійську бригаду. Таким чином, командир корпусу буде відповідати за все: і за підготовку особового складу, і за застосування військ у зоні відповідальності, яка може зрости. Корпуси можуть тримати оборону на ділянці від 30 до 100 км, залежно від її характеру.

"Командир корпусу буде тією особою, яка дійсно інтегруватиме всі можливості частин і підрозділів, що входять до нових корпусів. За попередніми даними, в перспективі українська армія має створити до 20 корпусів.

Це важливий крок до зміни системи управління, підвищення ефективності та позбавлення тих вад, які існували до сьогодні, зокрема, ОТУ, які не завжди могли забезпечити ефективну взаємодію між значною кількістю приданих підрозділів на різних зонах відповідальності", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що процес переходу на корпусну структуру не буде швидким.

"Дуже важливо, щоб цей перший досвід був результативним. Це дозволить набути новий досвід, який має бути масштабований на всі Сили оборони", - резюмував Згурець.