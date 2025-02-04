Збірну Росії з хокею не допустили до чемпіонату світу - 2026

Про це повідомляє федерація хокею Росії.

Там заявили, що відповідне рішення ухвалено 4 лютого на засіданні виконкому IIHF (Міжнародної федерації хокею). У ФХР додали, що IIHF допускає можливість перегляду рішення після ЧС-2025 у травні у разі припинення війни РФ проти України.

Водночас спецпредставник ФХР у міжнародних справах Павло Буре назвав аргумент недопуску росіян до ЧС через безпеку учасників "недостатньо сильним".

"У НХЛ виступають понад 50 росіян. Російські плавці, шахісти, представники інших видів спорту беруть участь у міжнародних змаганнях - і жодних інцидентів на них не відбувається", - сказав Буре, який сам раніше грав в Національній хокейній лізі.

Рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді-2026 окремо ухвалюватиме Міжнародний олімпійський комітет.

Збірні Росії та Білорусі перебувають під санкціями з 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ до України.

ЧС-2026 з хокею відбуватиметься з 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюрих та Фрібур.