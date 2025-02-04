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Головна Спорт Збірну Росії з хокею не допустили до чемпіонату світу - 2026

Збірну Росії з хокею не допустили до чемпіонату світу - 2026

Дмитро Марценишин
4 лютого, 2025 вiвторок
14:09
Спорт Збірна Росії з хокею (у світлій формі)

Міжнародна федерація хокею залишила в силі відсторонення збірної Росії від виступів на чемпіонатах світу

Зміст

Про це повідомляє федерація хокею Росії.  

Там заявили, що відповідне рішення ухвалено 4 лютого на засіданні виконкому IIHF (Міжнародної федерації хокею). У ФХР додали, що IIHF допускає можливість перегляду рішення після ЧС-2025 у травні у разі припинення війни РФ проти України. 

Водночас спецпредставник ФХР у міжнародних справах Павло Буре назвав аргумент недопуску росіян до ЧС через безпеку учасників "недостатньо сильним". 

"У НХЛ виступають понад 50 росіян. Російські плавці, шахісти, представники інших видів спорту беруть участь у міжнародних змаганнях - і жодних інцидентів на них не відбувається", - сказав Буре, який сам раніше грав в Національній хокейній лізі.  

Рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді-2026 окремо ухвалюватиме Міжнародний олімпійський комітет. 

Збірні  Росії та Білорусі перебувають під санкціями з 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ до України.

ЧС-2026 з хокею відбуватиметься з 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюрих та Фрібур. 

 

Теги:
Новини
хокей
Олімпіада
МОК
санкції проти Росії
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