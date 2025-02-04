Убивство Армена Саркісяна та чи постачатиме Київ США рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу. Акценти світових ЗМІ 4 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 лютого.

Під час вибуху в Москві загинув засновник батальйону, що воював проти України

Вчора, 3 лютого, бомба убила лідера проросійських воєнізованих формувань зі сходу України та його охоронця. За даними російських ЗМІ, бомба, ймовірно, була захована на дивані біля входу в будівлю. Російські спецслужби заявили, що він був підірваний дистанційно, при цьому зловмисник чекав, поки Армен Саркісян зайде в хол.

Саркісян був доставлений в лікарню в критичному стані, пізніше він помер від отриманих травм, а його охоронець був убитий миттєво. Ж одне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, який російські служби безпеки назвали цілеспрямованим і "добре спланованим" убивством.

Журналісти The Guardian пишуть , що Україна обстріляла десятки російських військових і посадових осіб, яких Київ звинуватив у скоєнні військових злочинів у країні. Однак мало відомо про таємні українські осередки опору, залучені до вбивств і нападів на військову інфраструктуру в Росії та на контрольованих Росією територіях.

У виданні додають - якщо Київ визнає цю атаку, вона стане останньою операцією Служби безпеки України в глибокому тилу ворога, спрямованою на те, щоб посіяти паніку і страх серед високопоставлених кремлівських і військових діячів.

Своєю чергою у The Washington Post зазначили, що вибух є останнім вбивством з боку України або проукраїнськими акторами, що вкотре демонструє висхідну здатність Києва проникати далеко за лінію фронту і вглиб російської території.

В ибори до закінчення війни можуть підірвати національну єдність

Фото: Володимир Зеленський

Reuters пише , що п редставники США кажуть, що жодних політичних рішень не було прийнято, а їхня стратегія щодо України розвивається. Українські політики, як з правлячого блоку, так і з опозиції, кажуть, що вибори до закінчення війни можуть підірвати національну єдність.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик у коментарі Reuters сказав, що підготовка займе щонайменше чотири-шість місяців, щоб розпочати агітацію перед виборами, враховуючи переміщення виборців і масштабні руйнування. Мільйони українців досі живуть за кордоном, ще мільйони є внутрішньо переміщеними особами через війну, п’ята частина України окупована, а прифронтові території спустошені.

Український урядовець заявив агентству Reuters, що Путін намагається створити фальшивий привід, щоб уникнути переговорів. Україна хоче провести вибори, але це неможливо під час повномасштабної війни. Зокрема, згідно з опитуваннями громадської думки, рейтинг довіри до Зеленського перевищує 50%, хоча він знизився після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Експрезидент і провідний опозиційний діяч Петро Порошенко у коментарі виданню заявив, що вибори можуть зіграти на користь російського президента Володимира Путіна і дестабілізувати Україну в небезпечний момент. А завдання України - виграти війну.

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко останнім часом стала більш помітною, зустрічаючись з чиновниками Європейського Союзу за кордоном і протестуючи проти затримання в Україні генерала через невдалу оборонну операцію в травні минулого року.

Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко, потенційний претендент на посаду президента, звинуватив оточення Зеленського в політичних інтригах, заявивши, що призначений президентом військовий адміністратор міста навмисно підірвав роботу його цивільної адміністрації.

Директор київського центру опитувань КМІС Антон Грушецький сказав, що оцінити політичні вподобання населення під час війни було важко, особливо коли невідомо, хто братиме участь у виборах. Зокрема за його словами, опитування свідчать про те, що населення в основному проти проведення виборів до закінчення війни.

Трамп закликає торгувати українськими рідкісноземельними мінералами заради додаткової допомоги США

The New York Times пише , що Україна багата на рідкоземельні мінерали, такі як літій, уран і титан, які мають вирішальне значення для виробництва широкого спектра сучасних продуктів, включаючи двигуни для електромобілів і вітрові турбіни.

Пропозиція Трампа, щоб Київ постачав би США рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу, надійшла в той момент, коли його новий уряд припинив надання іноземної допомоги на розвиток у всьому світі, що змусило багато гуманітарних організацій в Україні призупинити діяльність, а український уряд намагався знайти альтернативне фінансування для критично важливих програм, включаючи підтримку постраждалої енергетичної мережі та ветеранів війни.

Багато в чому пропозиція пана Трампа щодо обміну допомоги на рідкоземельні мінерали узгоджується зі стратегією транзакційної зовнішньої політики, яку він дотримувався після повернення на посаду. Він використовував економічну міць США, щоб чинити тиск на союзників, включаючи Колумбію та Мексику, щоб вони погодилися або принаймні вели переговори щодо його вимог.

"Висловлюючи інтерес до українських рідкоземельних мінералів, пан Трамп також підхоплює пропозицію, яка спочатку надійшла від самого пана Зеленського. Протягом останніх місяців, коли український президент шукав способи звернутися до нової адміністрації Трампа, він наголошував, що допомога в захисті України відповідає економічним інтересам Америки, оскільки його країна багата на важливі корисні копалини, які могли б підняти промисловість США", - пише видання.

Українська влада стверджує, що в країні є поклади понад 20 найважливіших рідкоземельних мінералів, деякі консалтингові та інвестиційні компанії оцінюють їх у кілька трильйонів доларів. Але експерти попереджають, що справжню вартість важко оцінити, оскільки багато резервів залишаються недоступними, частково через російську окупацію частини України.

Але наскільки швидко та ефективно Україна зможе завершити ці угоди, залишається невідомим. На конференції в Києві минулого тижня українські бізнес-лідери та законодавці підкреслили, що для оцінки справжньої вартості найважливіших корисних копалин країни ще потрібно зробити багато розвідки. А адміністративні та законодавчі перешкоди все ще заважають іноземним інвестиціям у цей сектор.

Мало того, просування Росії на полі бою дозволило московським військам захопити значні запаси рідкоземельних мінералів в Україні, і вони швидко наближаються до інших запасів.