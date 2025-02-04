Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Убивство Армена Саркісяна та чи постачатиме Київ США рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу. Акценти світових ЗМІ 4 лютого
Огляд

Убивство Армена Саркісяна та чи постачатиме Київ США рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу. Акценти світових ЗМІ 4 лютого

Ірина Запотічна
4 лютого, 2025 вiвторок
10:32
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - як вибух в елітному ЖК, що убив засновника російського батальйону демонструє здатність Києва проникати за лінію фронту та інтерес Трампа до українських рідкоземельних мінералів

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 лютого.

Під час вибуху в Москві загинув засновник батальйону, що воював проти України

Вчора, 3 лютого, бомба убила лідера проросійських воєнізованих формувань зі сходу України та його охоронця. За даними російських ЗМІ, бомба, ймовірно, була захована на дивані біля входу в будівлю. Російські спецслужби заявили, що він був підірваний дистанційно, при цьому зловмисник чекав, поки Армен Саркісян зайде в хол.

Саркісян був доставлений в лікарню в критичному стані, пізніше він помер від отриманих травм, а його охоронець був убитий миттєво. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, який російські служби безпеки назвали цілеспрямованим і "добре спланованим" убивством.

Журналісти The Guardian пишуть, що Україна обстріляла десятки російських військових і посадових осіб, яких Київ звинуватив у скоєнні військових злочинів у країні. Однак мало відомо про таємні українські осередки опору, залучені до вбивств і нападів на військову інфраструктуру в Росії та на контрольованих Росією територіях.

У виданні додають - якщо Київ визнає цю атаку, вона стане останньою операцією Служби безпеки України в глибокому тилу ворога, спрямованою на те, щоб посіяти паніку і страх серед високопоставлених кремлівських і військових діячів.

Своєю чергою у The Washington Post зазначили, що вибух є останнім вбивством з боку України або проукраїнськими акторами, що вкотре демонструє висхідну здатність Києва проникати далеко за лінію фронту і вглиб російської території.

Вибори до закінчення війни можуть підірвати національну єдність

Фото: Володимир Зеленський

Reuters пише, що представники США кажуть, що жодних політичних рішень не було прийнято, а їхня стратегія щодо України розвивається. Українські політики, як з правлячого блоку, так і з опозиції, кажуть, що вибори до закінчення війни можуть підірвати національну єдність.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик у коментарі Reuters сказав, що підготовка займе щонайменше чотири-шість місяців, щоб розпочати агітацію перед виборами, враховуючи переміщення виборців і масштабні руйнування. Мільйони українців досі живуть за кордоном, ще мільйони є внутрішньо переміщеними особами через війну, п’ята частина України окупована, а прифронтові території спустошені.

Український урядовець заявив агентству Reuters, що Путін намагається створити фальшивий привід, щоб уникнути переговорів. Україна хоче провести вибори, але це неможливо під час повномасштабної війни. Зокрема, згідно з опитуваннями громадської думки, рейтинг довіри до Зеленського перевищує 50%, хоча він знизився після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Експрезидент і провідний опозиційний діяч Петро Порошенко у коментарі виданню заявив, що вибори можуть зіграти на користь російського президента Володимира Путіна і дестабілізувати Україну в небезпечний момент. А завдання України - виграти війну.

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко останнім часом стала більш помітною, зустрічаючись з чиновниками Європейського Союзу за кордоном і протестуючи проти затримання в Україні генерала через невдалу оборонну операцію в травні минулого року. 

Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко, потенційний претендент на посаду президента, звинуватив оточення Зеленського в політичних інтригах, заявивши, що призначений президентом військовий адміністратор міста навмисно підірвав роботу його цивільної адміністрації.

Директор київського центру опитувань КМІС Антон Грушецький сказав, що оцінити політичні вподобання населення під час війни було важко, особливо коли невідомо, хто братиме участь у виборах. Зокрема за його словами, опитування свідчать про те, що населення в основному проти проведення виборів до закінчення війни.

Трамп закликає торгувати українськими рідкісноземельними мінералами заради додаткової допомоги США

The New York Times пише, що Україна багата на рідкоземельні мінерали, такі як літій, уран і титан, які мають вирішальне значення для виробництва широкого спектра сучасних продуктів, включаючи двигуни для електромобілів і вітрові турбіни.

Пропозиція Трампа, щоб Київ постачав би США рідкоземельні мінерали в обмін на американську допомогу, надійшла в той момент, коли його новий уряд припинив надання іноземної допомоги на розвиток у всьому світі, що змусило багато гуманітарних організацій в Україні призупинити діяльність, а український уряд намагався знайти альтернативне фінансування для критично важливих програм, включаючи підтримку постраждалої енергетичної мережі та ветеранів війни.

Багато в чому пропозиція пана Трампа щодо обміну допомоги на рідкоземельні мінерали узгоджується зі стратегією транзакційної зовнішньої політики, яку він дотримувався після повернення на посаду. Він використовував економічну міць США, щоб чинити тиск на союзників, включаючи Колумбію та Мексику, щоб вони погодилися або принаймні вели переговори щодо його вимог.

"Висловлюючи інтерес до українських рідкоземельних мінералів, пан Трамп також підхоплює пропозицію, яка спочатку надійшла від самого пана Зеленського. Протягом останніх місяців, коли український президент шукав способи звернутися до нової адміністрації Трампа, він наголошував, що допомога в захисті України відповідає економічним інтересам Америки, оскільки його країна багата на важливі корисні копалини, які могли б підняти промисловість США", - пише видання.

Українська влада стверджує, що в країні є поклади понад 20 найважливіших рідкоземельних мінералів, деякі консалтингові та інвестиційні компанії оцінюють їх у кілька трильйонів доларів. Але експерти попереджають, що справжню вартість важко оцінити, оскільки багато резервів залишаються недоступними, частково через російську окупацію частини України.

Але наскільки швидко та ефективно Україна зможе завершити ці угоди, залишається невідомим. На конференції в Києві минулого тижня українські бізнес-лідери та законодавці підкреслили, що для оцінки справжньої вартості найважливіших корисних копалин країни ще потрібно зробити багато розвідки. А адміністративні та законодавчі перешкоди все ще заважають іноземним інвестиціям у цей сектор.

Мало того, просування Росії на полі бою дозволило московським військам захопити значні запаси рідкоземельних мінералів в Україні, і вони швидко наближаються до інших запасів. 

Теги:
Статті
Новини
Світ
вибори президента
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.05
  • EUR
    Купівля 42.72
    Продаж 43.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 лютого
10:59
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру
10:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
Озброєний чоловік відкрив стрілянину по військових ЦАХАЛу біля КПП на Західному березі Йордану: є поранені
10:43
ЗСУ, Харківщина
За наказом Сирського близько 50 тис. бійців переводять до Сухопутних військ, - УП
10:43
Ізраїль, Катар
Ізраїль відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС
10:23
електроенергія
Ракетно-дроновими атаками РФ пошкоджено енергооб'єкти: ситуація в енергосистемі 4 лютого
10:16
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла у низці регіонів України
10:12
Під виглядом зооволонтерів збирали розвіддані на Харківщині: СБУ затримала підозрюваних
10:11
школа в окупації
Кремль наказав приймати дітей з окупованої Луганщини до військових училищ РФ поза конкурсом, - ОВА
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 лютого: скільки коштують долар та євро
10:05
Ексклюзив
Карта бойових дій 22-29 січня
Офіцер ЗСУ Цехоцький пояснив причину зменшення кількості штурмів ворога на Покровському напрямку
10:00
OPINION
блог Євген Магда
Час обирати військових?
09:57
Сергій Лавров
Лавров побачив у концепції Трампа "Америка передусім" "тривожну співзвучність" з гітлерівським лозунгом
09:51
У США на аукціон виставлять скрипку Страдіварі 1714 року
09:49
Війна з Росією ЗСУ
Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади
09:45
"Крихітка", Хейтспіч, "Океан Ельзи": музична премія "Золота зоря Лірум" нагородила переможців
09:25
ППО
Українська ППО вночі знищила 37 з 65 російських БПЛА
09:13
Ексклюзив
Російські військові рвуться почати бої за Костянтинівку: головний редактор Суспільне Донбас Крамченков
09:03
Учасник гурту Nazva Павло Гоц долучився до лав ЗСУ
08:57
ніж
Ударила ножем близько 60 разів: у Кривому Розі за підозрою в убивстві дідуся затримали 17-річну дівчину
08:43
Оновлено
Наслідки удару РФ
Нічна атака РФ: у Києві уламки впали на багатоповерхівку, на Черкащині горіли три підприємства
08:41
військові КНДР
Військові КНДР не беруть участі у боях на Курщині, - розвідка Південної Кореї
08:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
ЗСУ вибили окупантів з позицій на Куп'янському напрямку, командування армії РФ змушує солдатів повернутися, погрожуючи розстрілом
08:40
Ярослав Кендзьор та Святослав Максимчук
Україна витрачала понад половину бюджету на культуру та освіту на діяльність російською мовою, - екснардеп Кендзьор
08:34
Нарендра Моді
Моді наступного тижня зустрінеться із Трампом у Білому домі, - Bloomberg
08:11
ЗСУ
За добу на фронті сталося 110 боєзіткнень: росіяни понад 6 тис. разів обстріляли Україну та позиції ЗСУ
08:00
OPINION
Де зустрінуться Путін і Трамп?
07:56
Китай та США
Китай запроваджує мита у відповідь на дії США
07:42
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу втратила 1270 окупантів, 18 танків і 92 безпілотники
07:35
Ілюстративне фото
"Дуже егоїстично": Шольц про заяву Трампа щодо обміну українських рідкоземельних елементів на допомогу США
07:18
Російська армія й надалі зазнає значних втрат попри зниження темпів наступу, - ISW
07:13
Джо Байден
Експрезидент США Байден підписав контракт з агентством талантів CAA
06:54
Іран
Розвіддані США свідчать, що Іран шукає шляхи швидшого створення ядерної зброї, - NYT
06:33
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
Лідери ЄС домовилися посилити оборонні зусилля, а також заявили про непохитну підтримку України
06:31
акула
На популярному курорті Австралії через укус акули загинула 17-річна дівчина
06:16
Володимир Путін
Путін наказав провести в Росії аналог Євробачення - Інтербачення
06:05
Сі Цзіньпін в США
Трамп заявив, що проведе переговори із Сі Цзіньпіном перед запровадженням мита
05:43
Марко Рубіо
Держсекретар США Рубіо став тимчасовим очільником USAID
04:47
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про створення Фонду державного добробуту
04:18
Україна_Словаччина
Затриманий у Словаччині "у звʼязку із загрозою держперевороту" українець попросив притулку, процес видворення призупинили
03:12
Оновлено
Дуг Форд
Скасування мита для Канади на місяць: канадська провінція Онтаріо призупинить заходи проти США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV