Лавров побачив у концепції Трампа "Америка передусім" "тривожну співзвучність" з гітлерівським лозунгом

Про це Лавров написав у колонці в журналі "Росія в глобальній політиці", висловлюючи свої думки щодо реформування ООН з нагоди 80-ї річниці Ялтинської конференції.

Лавров вважає, що з поверненням у 2025 році до влади у США республіканської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом "осмислення Вашингтоном міжнародних процесів після Другої світової війни набуло нового виміру".

"Назва концепції "Америка насамперед" несе в собі тривожне співзвуччя з гаслом гітлерівського періоду "Німеччина понад усе", а ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію. Не кажучи вже про те, що в таких висловлюваннях та ідеологічних побудовах не проглядається й тіні поваги до міжнародно-правових зобов'язань Вашингтона за Статутом ООН", – написав Лавров.

Очільник російської дипломатії також розкритикував виступ новопризначеного держсекретаря США Марко Рубіо. Останній у промові зауважив, що післявоєнний світопорядок не просто застарів, а був перетворений на зброю, яка використовується проти інтересів США.

"Тобто неугодний тепер не тільки Ялтинсько-Потсдамський світ із центральною роллю ООН, а вже й "порядок, заснований на правилах", який, здавалося б, утілював у собі егоїзм і аррогантність (пихатість, – ред.) керованого Вашингтоном Заходу в епоху після холодної війни", – написав Лавров.

Керівник російського МЗС зацитував так званих російських аналітиків, які стверджують, що неможливим є повернення до попереднього стану речей, який досі відстоювали США та їхні союзники. І погодився з прогнозом тих же аналітиків, котрі вважають, мовляв, колись "США зрозуміють, що не потрібно перебільшувати зону своєї відповідальності за міжнародні справи, і цілком гармонійно почуватимуться однією з провідних держав, але вже не гегемоном".

Лавров додав, що в сучасному світі зміцнюється багатополярність, а США "замість протидії цьому об'єктивному процесу" могли б у перспективі "стати одним із відповідальних центрів сили – поряд із Росією, Китаєм та іншими державами Глобального Півдня, Сходу, Півночі та Заходу".

"Поки ж, судячи з усього, нова адміністрація США буде ковбойськими наскоками випробовувати на міцність межі піддатливості наявної ооноцентричної системи та її стійкості до американських інтересів", – додав Лавров.

Також у своїй статті Лавров нагадав про "ооноцентричний порядок", заснований на міжнародному праві, який передбачає, що кожна держава має цього права дотримуватися". Він наголосив, мовляв, у Росії "з цим ніколи не було проблем", на відміну від Заходу, який "не вилікувався від синдрому винятковості". І додав, що РФ тепер "змушена усувати під час спеціальної військової операції" "вибухонебезпечні наслідки" взятого Вашингтоном "курсу на геополітичне освоєння Східної Європи".