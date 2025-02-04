Лавров побачив у концепції Трампа "Америка передусім" "тривожну співзвучність" з гітлерівським лозунгом
Керівник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що концепція президента США Дональда Трампа "Америка насамперед" схожа на гасло гітлерівського періоду "Німеччина понад усе"
Про це Лавров написав у колонці в журналі "Росія в глобальній політиці", висловлюючи свої думки щодо реформування ООН з нагоди 80-ї річниці Ялтинської конференції.
Лавров вважає, що з поверненням у 2025 році до влади у США республіканської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом "осмислення Вашингтоном міжнародних процесів після Другої світової війни набуло нового виміру".
"Назва концепції "Америка насамперед" несе в собі тривожне співзвуччя з гаслом гітлерівського періоду "Німеччина понад усе", а ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію. Не кажучи вже про те, що в таких висловлюваннях та ідеологічних побудовах не проглядається й тіні поваги до міжнародно-правових зобов'язань Вашингтона за Статутом ООН", – написав Лавров.
Очільник російської дипломатії також розкритикував виступ новопризначеного держсекретаря США Марко Рубіо. Останній у промові зауважив, що післявоєнний світопорядок не просто застарів, а був перетворений на зброю, яка використовується проти інтересів США.
"Тобто неугодний тепер не тільки Ялтинсько-Потсдамський світ із центральною роллю ООН, а вже й "порядок, заснований на правилах", який, здавалося б, утілював у собі егоїзм і аррогантність (пихатість, – ред.) керованого Вашингтоном Заходу в епоху після холодної війни", – написав Лавров.
Керівник російського МЗС зацитував так званих російських аналітиків, які стверджують, що неможливим є повернення до попереднього стану речей, який досі відстоювали США та їхні союзники. І погодився з прогнозом тих же аналітиків, котрі вважають, мовляв, колись "США зрозуміють, що не потрібно перебільшувати зону своєї відповідальності за міжнародні справи, і цілком гармонійно почуватимуться однією з провідних держав, але вже не гегемоном".
Лавров додав, що в сучасному світі зміцнюється багатополярність, а США "замість протидії цьому об'єктивному процесу" могли б у перспективі "стати одним із відповідальних центрів сили – поряд із Росією, Китаєм та іншими державами Глобального Півдня, Сходу, Півночі та Заходу".
"Поки ж, судячи з усього, нова адміністрація США буде ковбойськими наскоками випробовувати на міцність межі піддатливості наявної ооноцентричної системи та її стійкості до американських інтересів", – додав Лавров.
Також у своїй статті Лавров нагадав про "ооноцентричний порядок", заснований на міжнародному праві, який передбачає, що кожна держава має цього права дотримуватися". Він наголосив, мовляв, у Росії "з цим ніколи не було проблем", на відміну від Заходу, який "не вилікувався від синдрому винятковості". І додав, що РФ тепер "змушена усувати під час спеціальної військової операції" "вибухонебезпечні наслідки" взятого Вашингтоном "курсу на геополітичне освоєння Східної Європи".
- Це не вперше очільник російської дипломатії проводить паралелі між країнами Заходу та гітлерівцями. Так, у червні 2022 року (через кілька місяців після того, як Росія, порушивши статут ООН і всі норми міжнародного права, здійснила збройну агресію проти суверенної держави Україна), Сергій Лавров порівняв з діями гітлерівської Німеччини політику ЄС та НАТО. Тоді він стверджував, мовляв, вони збирають коаліцію для війни з РФ, "як Гітлер під час Другої світової".
- У січні 2023 року Лавров знову згадав про Гітлера. Він заявив, начебто дії США щодо створення коаліції проти Росії нагадують політику Гітлера, а Європа збирається "остаточно вирішити російське питання", як у часи Голокосту. В Ізраїлі таке висловлювання глави російської дипломатії потрактували, як "маячню та образу", а порівняння з Голокостом назвали "неприйнятними" й такими, що "ображають пам'ять загиблих". Німеччина назвала цю заяву "жахливою". А в адміністрації тодішнього президента США Байдена слова Лаврова назвали абсурдом: "Як він сміє? порівнювати щось із Голокостом. Тим більше війну, яку вони розпочали [в Україні]".
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